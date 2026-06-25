La Guaira revive el recuerdo de la tragedia de Vargas 27 años después

En 1999, el estado de La Guaira era conocido como Vargas y en esta provincia tuvo lugar el mayor alud de lodo y barro de la historia de Venezuela

Última hora del doble terremoto en Venezuela

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El Estado de La Guaira no logra esquivar las tragedias naturales. Casi tres décadas después de el doble terremoto que ha golpeado a Venezuela este miércoles ha convertido a su capital en la zona cero de la destrucción. Antes de que esta zona administrativa del país cambiara su nombre en 2019, otro desastre sembró muerte y destrucción. En aquel entonces era conocido como Vargas.

Sin cifras exactas de los muertos

Vargas arrastra una de las páginas más oscuras de su historia reciente. La misma franja costera que hoy aparece devastada por los seísmos ya sufrió en 1999 el peor desastre natural registrado en el país en 200 años, un episodio marcado por lluvias torrenciales, inundaciones y aludes sin precedentes.

Aquel fenómeno, conocido como la tragedia o el deslave de Vargas, ocurrió entre el 15 y el 17 de diciembre de 1999 y afectó especialmente a las costas del estado Vargas —actual estado La Guaira—, aunque también golpeó con fuerza a zonas de Miranda y Falcón. La magnitud del desastre fue tal que resultó imposible determinar con precisión el número de víctimas. Las autoridades venezolanas situaron la cifra entre 10.000 y 30.000 fallecidos, mientras que otras estimaciones hablan de centenares hasta decenas de miles de muertos. El episodio figura en el Libro Guinness de los récords como el alud de barro con mayor número de víctimas mortales.

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Los deslaves arrasaron pueblos enteros, destruyeron infraestructuras clave —entre ellas universidades, hoteles, clubes y vías de comunicación— y desplazaron a miles de personas. Las imágenes de aquel diciembre quedaron grabadas como símbolo de vulnerabilidad en una región densamente poblada y situada entre la montaña y el mar.