Caracas declara el Estado de Emergencia y avisan que las cifras de fallecidos son provisionales

Última hora del doble terremoto en Venezuela: 32 muertos y más de 700 heridos "sin contar" La Guaira, "zona de desastre"

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Venezuela vive momentos trágicos tras dos potentes terremotos con apenas segundos de diferencia que han sacudido el país, que estaba durmiendo. La Guaira es el departamento más afectado, donde las infraestructuras han sido arrasadas por la fuerza del seísmo. Casas y edificios enteros han colapsado ante la magnitud de 7,5 y 7,2 de los terremotos. El Gobierno habla de un balance provisional de 32 fallecidos y más de 700 heridos.

Las imágenes difundidas por los medios y en redes sociales reflejan el estado de La Guaira, en la zona costera de Venezuela, donde se han venido abajo decenas de edificaciones parcial o totalmente, mientras que otras, han quedado gravemente dañadas con riesgo de colapso inminente.

Las comunicaciones se encuentran interrumpidas, y decenas de personas buscan a sus familiares en medio del caos. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez ha pedido "calma" y ha dado la última hora de lo ocurrido: "El Estado más afectado por este evento sísmico es La Guaira con decenas de desaparecidos", que piden ayuda entre los escombros, mientras los equipos de rescate piden silencio.

Las autoridades cortan el gas y la electricidad para evitar accidentes

Las autoridades han informado del corte de gas y electricidad para evitar incidentes y han realizado un llamado a la población a mantenerse en las calles para resguardar su integridad.

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"Pedimos a la gente que entienda que no puede estar en las casas con tranquilidad y cualquier situación reportarla a los organismos que están desplegados en todo el territorio nacional", ha reclamado el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

El primer seísmo tuvo lugar a unos 24 kilómetros de la localidad de San Felipe, en el estado Yaracuy, a una profundidad de 21,9 kilómetros, mientras, un segundo movimiento de magnitud 7,5, se registró en la localidad de Yumare, en Yaracuy, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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El ente oficial ha calculado que ambos terremotos podrían dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, de acuerdo a la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.