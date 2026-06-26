"Por favor, si nos pueden ayudar, se lo agradecemos mucho", rogaba el joven entre lágrimas junto al edificio derrumbado en el que han quedado atrapados

Venezuela confirma 235 muertos y más de 4.300 heridos por el terremoto: dos españoles entre los fallecidos y 80 desaparecidos

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Entre llamamientos desesperados en un escenario desolador, los supervivientes del doble terremoto de Venezuela afrontan ahora la agónica búsqueda de sus seres queridos. Multitud de personas permanecen desaparecidas o atrapadas entre los escombros, con los equipos de rescate tratando de multiplicarse para conseguir salvar a quienes aún resistan con vida.

Pese a todos los esfuerzos, los efectivos desplegados para la emergencia no han podido llegar a todas las zonas, lo que provoca situaciones dramáticas, como la de un joven que, sin poder contener las lágrimas, explicaba a cámara que se encontraban esperando ayuda para tratar de sacar a sus familiares atrapados, a algunos de los cuales podían escuchar inicialmente, aunque después habían dejado de responder.

Ruegos desesperados por la búsqueda de desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

“Estamos esperando que llegue alguien a mover todos esos escombros para sacar a nuestros familiares, que están allí dentro atrapados. Esta mañana respondían y ya dejaron de responder. Por favor, si nos pueden ayudar, se lo agradecemos mucho. Lo perdimos todo, pero nada más queremos a nuestros familiares, no queremos más”, expresaba el joven, sin poder continuar, girándose para llorar desconsoladamente junto al edificio derrumbado bajo el que quedaron sus allegados.

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Como en su caso, son muchos los que aguardan entre la angustia, la incertidumbre y la agonía, tener noticias de sus seres queridos tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el miércoles por la tarde al país, sintiéndose en todos los estados de Venezuela, y siendo el de La Guaira el más afectado, descrito como “zona de desastre” por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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Ahora, la situación es límite, y todos los esfuerzos se dirigen a priorizar la búsqueda y rescate de quienes aún permanezcan con vida. Cada hora que pasa es clave, minimizándose a cada instante las opciones de supervivencia.

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Los equipos de rescate, en una carrera contra el tiempo para sacar a los atrapados

"Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría de ellos", ha señalado Delcy Rodríguez, explicando que solo en el estado de La Guaira se han visto afectados 280 edificios, siendo las zonas más afectadas las de Caraballeda y Playa Grande, incluidos ocho hospitales y veinte centros comerciales.

Con las cifras de desaparecidos y fallecidos todavía variando y sin exactitud en el balance, los heridos se cuentan por miles, –más de 4.000–, mientras las autoridades del país llaman a la unidad frente al desastre.

"La principal misión es dejar de lado cualquier forma de diatriba, de situación que nos divida y convertirnos en una sola fuerza (...) que colabore y atienda a las personas que han sufrido los rigores de la tragedia", ha reclamado Delcy.

Entre tanto, la presidenta interina ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional, para hacer frente a la situación y la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, además de las viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.