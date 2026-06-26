Las cámaras de una comunidad captaron en vídeo el momento en que varias personas salvaron milagrosamente la vida escapando in extremis del derrumbe de su edificio

La última hora del doble terremoto en Venezuela, en directo

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Golpeada por la tragedia y la devastación causada por el doble terremoto de 7,2 y 7,5 que sacudió al país, Venezuela vive ahora en “una carrera denodada contra el tiempo” para rescatar a las personas que aún permanecen atrapadas bajo los escombros. Con multitud de desaparecidos, la prioridad está en la búsqueda, con los equipos de emergencia tratando de multiplicarse en su incapacidad de llegar rápidamente a todas las zonas, dado el alcance y la magnitud del fenómeno, sentido en toda la nación.

Con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, clamando por “dejar de lado cualquier forma de diatriba” y ser “una sola fuerza que colabore y atienda a las personas que han sufrido los rigores de la tragedia”, el conjunto de la sociedad venezolana vive instantes agónicos, de angustia, incertidumbre y desesperación tras la catástrofe, a la que algunos sobrevivieron de milagro.

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La huida in extremis en el interior de un edificio que se venía abajo ante el doble terremoto de Venezuela

Mientras cada hora que pasa sin saber de los desaparecidos incrementa es agonía por localizarlos y saber sobre su estado, nuevas imágenes continúan llegando desde el país, reflejando con toda la crudeza cómo se vivieron esos instantes de pánico en los que la tierra, súbitamente, empezó a temblar con cada vez más fuerza hasta derrumbar multitud de estructuras.

Ejemplo de ello es el vídeo que ilustra esta noticia, en el que se puede apreciar la huida a la carrera y a la desesperada de varias personas en un edificio que empezaba a venirse abajo.

Captadas por las cámaras de una comunidad, las imágenes muestran cómo varias personas salvaban la vida de milagro, llegando in extremis al último tramo de escaleras que les separaban de poder salir por fin al exterior.

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La secuencia, tal como puede apreciarse, capta además cómo el edificio se va agrietando poco a poco, al tiempo en que, incluso, cuando una de las personas va a salir de allí, parte de la estructura se empieza a derrumbar, provocando que tuviese que pararse unos instantes, antes de volver a avanzar, –ya entre una intensa nube de polvo–, en una situación absolutamente límite.

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280 edificios derrumbados en La Guaira

Solo en el estado de La Guaira, el más afectado, descrito como “zona de desastre”, se han derrumbado 280 edificios, como ha precisado la presidenta Delcy Rodríguez, que ha indicado que ha sido, con diferencia, la región más devastada, y en especial las zonas de Caraballeda y Playa Grande.

Entre las estructuras que han sucumbido a la fuerza de los seísmos, se incluyen además ocho hospitales y veinte centros comerciales.

Ante la situación, la presidenta interina ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional, para hacer frente a la situación y la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, además de las viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.