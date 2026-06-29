Son unas 2.500 infraestructuras afectadas, entre ellas hay casas, edificios, 38 hospitales y más de 1600 puentes y carreteras

Última hora en Venezuela tras los terremotos: la luz vuelve a parte de La Guaira mientras siguen buscando bajo los escombros

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Venezuela ha sufrido una de las catástrofes naturales más terribles de su historia reciente tras los dos potentes terremotos del pasado miércoles. El Gobierno ya hace un recuento de los daños materiales en una evaluación en la que contabiliza casi 200 edificios colapsados completamente pero unos 800 con daños a evaluar. Los técnicos ya trabajan para determinar cuántos de estos habrá que demoler y en cuántos están en condiciones de ser habitados.

El doblete sísmico, con magnitudes de 7,2 y 7,5 han sido calificados como unos de los más devastadores registrados en América Latina. Transcurridas más de 90 horas desde el desastre, con 1.450 y más de 1.350 heridos contabilizados, el Gobierno evalúa el estado de las edificaciones con un código de habitabilidad.

El jefe de la Asamblea, Jorge Rodríguez, ha hecho un balance de la destrucción del país. Según los datos oficiales presentados, 189 edificios colapsaron totalmente, pero las edificaciones afectadas son alrededor de 800. Muchas de estas tendrán que ser derruidas porque han quedado con daños estructurales muy graves, que las hace inestables.

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Recuento de los daños materiales en Venezuela tras los seísmos

Son unas 2.500 infraestructuras afectadas, entre ellas hay casas, edificios, 38 hospitales y más de 1600 puentes y carreteras. Ante esta situación, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado la creación de una comisión destinada a inspeccionar los edificios dañados.

Los técnicos del Gobierno realizarán una evaluación, a través de un código de colores o una especie de semáforo de habitabilidad, donde el verde indicará que el inmueble es habitable, el amarillo, que alberga condiciones de riesgo y el rojo prohibirá su ocupación.

La situación ha dejado a miles de personas sin hogar y bajo las ruinas, viviendo en tiendas de campañas o al raso, sobre todo en La Guaira, a solo 40 kilómetros de Caracas, donde la situación es especialmente crítica y su aspecto es el de una zona de guerra.

En esta localidad costera, las estructuras se derrumbaron por la intensidad de los seísmos y se convirtieron en escombros.