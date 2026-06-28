El perro participa desde las primeras horas en la búsqueda de supervivientes entre los edificios derrumbados

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros españoles procedentes de la zona afectada por el seísmo

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VenezuelaEntre las historias de esperanza que deja la tragedia de los terremotos en Venezuela destaca la de Tsunami, un border collie convertido en uno de los grandes protagonistas de las labores de rescate. El perro participa desde las primeras horas en la búsqueda de supervivientes entre los edificios derrumbados y, según medios locales, ya ha contribuido a localizar a una docena de personas con vida.

Las imágenes difundidas por los Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-Sar Ecid) muestran al animal recorriendo sin descanso montañas de escombros en las Residencias Rita, en el sector de San Bernardino, en Caracas. Gracias a su olfato, Tsunami señala posibles puntos donde puede haber personas atrapadas, facilitando el trabajo de los equipos de emergencia en una carrera contrarreloj para encontrar supervivientes.

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Su labor se suma a otras escenas que han devuelto algo de esperanza en medio de la devastación, como el rescate de varias familias, de una niña que permaneció atrapada durante más de dos días o de un bebé de apenas 18 días localizado con vida bajo los escombros. Cada hallazgo alimenta la esperanza de los rescatistas, que continúan trabajando día y noche mientras el tiempo juega en contra.

Bomberos, perros, drones, forenses: así ayuda la comunidad internacional a Venezuela

Bomberos, perros especialistas en la localización de personas, drones, médicos forenses y, también, millones de dólares son las principales ayudas que la comunidad internacional ha enviado o se ha comprometido a hacer llegar a Venezuela tras los devastadores terremotos del miércoles.

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Desde grandes instituciones, como Naciones Unidas o el Banco Mundial, a potencias económicas como Estados Unidos, pasando por pequeños países como El Salvador, todas las administraciones con capacidad de ayudar, aunque sea con un pequeño equipo de rescate, se han puesto a disposición de Venezuela.

Naciones Unidas ha calculado que ya son 16 los países han enviado equipos de búsqueda y rescate para emprender la tarea prioritaria: buscar víctimas vivas entre los escombros. Los equipos suman más de un millar de rescatistas.

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Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México están ya sobre el terreno o a punto de llegar para iniciar de forma inmediata sus labores.