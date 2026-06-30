Las operaciones de rescate entran en su quinto día: se reducen las posibilidades de hallar supervivientes

Un bombero gallego en La Guaira avisa de "falta de medios" y un posible "problema de salud" por el estado de los cuerpos

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Aarón fue sacado de entre los escombros, este martes, tras horas de esfuerzos de un equipo de rescatistas que tuvieron que darle suero para mantenerlo con vida. El joven de 21 años soportó 106 horas, inmovilizado sin beber ni ingerir ningún alimento. Cuando oyó su nombre apenas tenía fuerzas para responder. Estaba deshidratado, pero escucho a sus salvadores, de un equipo de Venezuela, México y El Salvador, que era "el única persona viva el edificio".

Aaron, ya en el hospital fue entrevistado y se presentó como "un simple chico que pasó cinco días debajo de un edificio". Su imagen ha sido difundida por webs de noticias e informativos de todo el mundo.

La operación de rescate implicó muchas horas porque que entre los operarios y Aarón se interponía el cuerpo de una persona fallecida, según explicó Nayib Bukele, presidente de El Salvador, país que envió rescatistas a Venezuela, tras el potente doble seísmo que sacudió el país.

Durante estas largas horas de trabajo, el joven bajo los escombros de su edificio en Tanaguarena, parroquia Caraballeda, en La Guaira. fue asistido por un médico que logró administrarle líquidos para mantenerlo hidratado.

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Las operaciones de rescate entran en su quinto día: se reducen las posibilidades de hallar supervivientes

El rescate de Aarón se produjo en un momento en el que las operaciones de búsqueda entran en una fase crítica porque ya después de cinco días de los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 las posibilidades de supervivencia se reducen drásticamente.

Muchas personas y vecinos siguen colaborando con los bomberos y rescatistas que cada vez que sacan a un superviviente aplauden. Otros, ya resignados, solo esperan recuperar el cuerpo de su familiar.