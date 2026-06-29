Trabajan en la zona de Caraballeda y, por el momento, "no encontraron a nadie con vida"

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El presidente y fundador de la ONG Briegal, Manoel Tato, que participa en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos registrados en Venezuela, ha advertido de la escasez de medios con la que trabajan los equipos de emergencia y del grave riesgo sanitario derivado del avanzado estado de descomposición de los cadáveres.

El bombero ferrolano, desplazado a La Guaira, ha explicado que la situación sobre el terreno es especialmente complicada debido a la magnitud de los daños y al retraso con el que han podido incorporarse numerosos equipos internacionales de rescate. En declaraciones a Europa Press, Tato ha señalado que durante la jornada del domingo su equipo se desplazó hasta la parroquia de Caraballeda, donde realizaron tareas de evaluación, búsqueda y rescate.

Sin embargo, el balance fue desolador: "No encontramos a nadie con vida", ha lamentado. El responsable de Briegal ha descrito una zona "bastante perjudicada", con numerosos edificios derrumbados y una situación cada vez más compleja para los equipos de emergencia.

Riesgo de una crisis sanitaria

Tato ha explicado que los cuerpos localizados presentan un alto grado de descomposición, favorecido por las elevadas temperaturas que se registran en la zona afectada: "Los cadáveres que encontramos están en un nivel de descomposición muy alto. La temperatura es muy alta", ha señalado. Por ello, ha advertido de que será necesario comenzar cuanto antes las labores de retirada de escombros con maquinaria pesada para evitar una emergencia sanitaria.

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"Creo que, en breve, tienen que empezar a meter máquinas porque se puede venir encima un problema de salud importante. Hay mucho olor a descomposición", ha alertado. Durante este lunes, el equipo español se ha desplazado hacia una nueva zona situada al norte de Caraballeda, donde, según ha explicado Tato, todavía no se habían realizado trabajos de búsqueda.

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Los bomberos esperan localizar posibles víctimas entre los escombros, aunque reconocen que el paso del tiempo reduce considerablemente las posibilidades de encontrar supervivientes.

La falta de medios dificulta el rescate

El fundador de Briegal también ha lamentado la escasez de recursos con la que se está haciendo frente a la emergencia y ha asegurado que muchos equipos internacionales llegaron demasiado tarde para aumentar las posibilidades de rescatar personas con vida: "Están llegando muchos equipos de rescate, pero, por desgracia, todos llegaron tarde", ha afirmado.

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En este sentido, ha recordado que los protocolos internacionales sitúan las primeras horas tras un terremoto como decisivas para localizar supervivientes. "Si hubiésemos podido llegar en el tiempo que nos dicen todos los estudios y manuales es posible que hubiésemos podido hacer algo más, porque la verdad es que la falta de medios que tienen es importante", ha concluido.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron Venezuela en la jornada del miércoles —madrugada del jueves en la España peninsular— y provocaron importantes daños materiales, especialmente en el estado de La Guaira, donde continúan las labores de búsqueda y recuperación de víctimas.