Carlos Franganillo 30 JUN 2026 - 15:44h.

Los fallecidos suman hasta el momento más de 1.700 pero a medida que se despejan los escombros la cifra se disparará

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La búsqueda de supervivientes es desesperada en Venezuela porque se agota el tiempo. Naciones Unidas ya ha advertido que se está reduciendo el período crítico para el rescate de personas con vida, cinco días después de los dos potentes terremotos que han dejado ciudades reducidas a escombros. En el Estado de La Guaira, han tenido que improvisar una morgue, donde se acumulan cuerpos de fallecidos a la espera de ser identificados. Por el momento hay más de 1700 fallecidos, pero se cree que cuando se despejen los cascotes este número aumentará de forma exponencial.

Las autoridades han organizado una especie de morgue provisional, donde organizan en hileras de cadáveres en bolsas de plástico; están al sol muy cerca del puerto de La Guaira pero no les ha quedado otra por la cantidad de cuerpos y la falta de estructuras en pie.

En la zona de la Guaira, nuestro periodista Carlos Franganillo relata la grave situación humanitaria, donde antes era una lugar paradisíaco. "Son solo escombros y rescatistas trabajando abriéndose paso en pequeños huecos desde donde alumbran y preguntan a la espera de una voz o alguna señala de vida.

La cifra de muertos supera ya los 1.700, pero cuando empiecen a retirar todo estos escombros de edificios y casas derrumbadas "ese número se va a disparar", nos explica desde el lugar, Franganillo que nos muestra un edificio de ocho plantas completamente colapsado.

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"Se derrumbó también por el terremoto y donde los perros de un equipo de los Estados Unidos, acaban de localizar hace muy pocos minutos al menos cuatro cadáveres en el interior".

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Venezuela necesita maquinaria pesada para remover los escombros

Ahora "lo difícil es extraer esos cuerpos, porque requiere maquinaria pesada, que de momento a este punto concreto no ha llegado y no está trabajando en la zona, aunque sí hay algunos operarios locales, algunos vecinos que están tratando de buscar el camino, túneles para llegar a esos cuerpos y poder rescatarlos.

Desde esta barriada de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los seísmos es "la escena que estamos viendo con edificios derrumbados, donde se sigue trabajando en una escena que se repite prácticamente en cada manzana de esta ciudad.

Lo más difícil quizá está en otras partes más alejadas, más al este, más lejos de Caracas.