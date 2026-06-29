Los drones son claves durante los rescates porque son muy útiles de día e indispensables en la oscuridad de la noche

Rescatan con vida a una joven sepultada bajo los escombros en Venezuela más de 110 horas después del terremoto

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Los equipos de rescate saben que cada minuto cuenta en Venezuela. La UME mantiene un intenso operativo para seguir localizando supervivientes. Las maniobras las realizan de forma lenta y utilizando una camilla para que las víctimas no sufran en la extracción.

La colaboración de las distintas fuerzas que hay sobre el terreno están siendo claves para rescatar con vida a las personas atrapadas bajo los escombros durante cuatro días. "Estamos haciendo todo lo posible para rehidratarlos y darle medicamentos durante el proceso de extracción", señala un bombero francés.

Casi dos millones de personas tienen necesidad de asistencia humanitaria

Las cámaras son las grandes protagonistas de esta tragedia, ya que ofrecen una visión más clara de los escombros y ayudan a los canes en esa búsqueda de supervivientes. Los drones también son clave porque son muy útiles de día e indispensables en la oscuridad de la noche.

Los terremotos han dejado 12.000 desplazados en Venezuela. Muchas se encuentran en los refugios que han creado las organizaciones como UNICEF para paliar esta tragedia. La catástrofe natural ha dejado a casi dos millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria.

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La UE enviará 50 toneladas de material de refugio, equipos de agua y suministros

La Unión Europea ha organizado un puente aéreo desde Copenhague (Dinamarca) para enviar a Venezuela unas 50 toneladas de material de refugio, equipos de agua y saneamiento y suministros educativos, y también ha destinado cinco millones de euros en ayuda humanitaria de emergencia para atender a las comunidades más afectadas.

Así lo ha anunciado la Comisión Europea este lunes en un comunicado, en el que ha detallado que el vuelo está previsto que parta a principios de esta semana con la idea de transportar suministros esenciales a las zonas afectadas por los terremotos de más difícil acceso.

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En este sentido, los cinco millones de euros adicionales se suman a los 52 millones ya asignados este año para hacer frente a las consecuencias humanitarias de la crisis socioeconómica en Venezuela, según ha recordado el Ejecutivo comunitario en su misiva.

"La UE sigue comprometida con ayudar al pueblo venezolano y lo hacemos con todas las herramientas a nuestra disposición. Esta financiación y estos suministros adicionales brindarán una ayuda muy necesaria a las familias que han perdido sus hogares, a los pacientes que necesitan asistencia médica y a los niños cuyos colegios han resultado dañados", concluye la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.