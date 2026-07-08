A 40 grados y sin luz en Sevilla: vecinos se echan a la calle para protestar ante los continuos cortes

Manuel Pimentel Sevilla, 08 JUL 2026 - 18:30h.

Los vecinos protestan por el mal estado de la red y exigen un protocolo de emergencia municipal cuando se vaya la luz

Endesa achaca el problema a sobrecargas de la red causados por enganches ilegales de cultivos de marihuana

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"La gente sale a la calle desesperada porque las casas son hornos". Es el sinvivir de los vecinos de varios barrios de Sevilla que han vuelto a salir a las calles para protestar contra los cortes de luz en plena ola de calor que afectan a barrios obreros como Torreblanca, Los Pajaritos y San Jerónimo, entre otros zonas de la capital.

Un problema recurrente que llevan arrastrando desde hace años y que se agrava coincidiendo con las altas temperaturas que superan los 40 ºC. impidiendo que puedan poner el aire acondicionado o enchufar un ventilador para paliar el calor. Tampoco pueden llevar una vida normal en el día a día debido a los casi constantes cortes del suministro eléctrico.

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“No podemos ni cocinar, hay muchas personas mayores, personas dependientes que están enfermas y no pueden estar sin luz, pero aquí nadie hace nada”, lamenta una vecina. Los afectados denuncian el mal estado de los transformadores y exigen que se pongan en marcha “las medidas prometidas el año pasado”, como la activación de un protocolo de emergencia ante un apagón o refugios climáticos.

El problema también afecta a negocios: "Hemos estado todo el fin de semana sin luz, yo he tenido que cerrar y eso significa tener que dejar de trabajar", ha asegurado a Informativos Telecinco la propietaria de una cafetería de la Calle Tórtola del barrio de Los Pajaritos.

Condiciones "indignas"

Mientras desde el Ayuntamiento de Sevilla derivan el problema directamente a Endesa, el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz ha exigido al alcalde "que se ponga del lado de los vecinos" y trabaje junto a la Junta de Andalucía y Endesa en buscar soluciones "estables y duraderas". Asimismo ha pedido a Endesa que invierta en garantizar el mantenimiento de la red y en su modernización.

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"Es una cuestión de derechos humanos", ha afirmado tras apoyar a los vecinos de Torreblanca en una concentración organizada por la Plataforma Cortes de Luz Torreblanca, una de las más afectadas por este problema.

"Se está condenando a miles de personas a condiciones indignas e infrahumanas", asegura Sanz, quien ha subrayado el grave impacto que la falta de electricidad tiene sobre la salud, el bienestar y la dignidad de las familias sevillanas.

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Endesa alega “enganches ilegales”

Desde Endesa achacan los cortes del suministro eléctrico a sobrecargas en la red por el exceso de la demanda de energía a causa de los enganches ilegales de las plantaciones de marihuana. Asimismo recalca que ha reforzado la infraestructura con casi 50 nuevos transformadores eléctricos.

Asimismo la compañía asegura que durante este verano se están instalando otros 23 centros de transformación con una inversión de 4,6 millones de euros, tras un acuerdo alcanzado entre Endesa y el Ayuntamiento.

Por otro lado, la enérgetica asegura "seguir trabajando en el aumento de potencia" de estas zonas, mientras que participan junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en diversas actuacione contra las plantaciones de marihuana desmantelando los enganches ilegales.

Nuevas protestas

La explicación de Endesa no convence a los afectados, que denuncian que "no se pueden meter a todos en el mismo saco". Además, aseguran que en aquellas calles en los que se ha modernizado la infraestructura "y han metido cables nuevos" no han sufrido las consecuencias de los últimos cortes eléctricos.

Ante la falta de soluciones definitivas y el temor a pasar un verano insoportable, la Asociación de Vecinos Barrios Hartos ya ha convocado una nueva gran manifestación para el próximo 15 de julio, que marchará desde la Gran Plaza hasta la sede de Endesa.