Con epicentro junto a la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, los temblores se han extendido además a ciudades densamente pobladas

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El terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter que ha sacudido a Colombia es el de mayor magnitud de la última década en el país. Con epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, los temblores se han extendido además a ciudades densamente pobladas, como Cali, Pereira, Manizales, Armenia o Quibdó, donde se concentran, en suma, más de 3,5 millones de personas.

En apenas dos minutos, el seísmo ha dejado un escenario de total devastación que ha obligado al recién nombrado presidente, Abelardo de la Espriella, a declarar la situación de emergencia nacional, mientras los alcaldes de distintas zonas afectadas, como Cali y Pereira, han llegado a decretar toques de queda para garantizar la seguridad, evitar saqueos y facilitar las labores de rescate en medio de unos monumentos de auténtica tensión y desconsuelo. Con el tiempo corriendo en contra, como sucediese el fatídico 24 de junio en Venezuela, ahora es Colombia la que afronta las 48 horas más cruciales en la búsqueda de supervivientes y desaparecidos entre los escombros.

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En las zonas afectadas por la emergencia, las labores de rescate no dejan de identificarse. Con más de un millar de viviendas afectadas, muchos han perdido completamente sus casas por derrumbes, mientras otros no pueden regresar a ellas por la fragilidad de las estructuras, con múltiples daños.

Desde el lugar, muchos afectados han grabado algunas de las secuencias de los instantes de terror vividos en la escena, con los ciudadanos corriendo despavoridos para salir al exterior y alejarse de los edificios, muchos de los cuales sucumbieron y colapsaron ante los intensísimos temblores. De hecho, también en los países fronterizos se sintieron, con Ecuador incluso contabilizando al menos seis viviendas afectadas por el devastador seísmo, que se desencadenó sobre las 7:34 horas (hora local), y que fue más largo de lo habitual.

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Con una profundidad de 107 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, aunque ha sido de similar magnitud al doble terremoto que sacudió a Venezuela (de 7,4 y 7,5), la intensidad del temblor en superficie en Colombia ha sido menor: de grado 7 sobre 12, dos niveles por debajo del 9 registrado en Venezuela. Además, este último se originó bajo la superficie a solo 10 kilómetros.

Con todo, la magnitud y la intensidad no son lo único que condicionan el alcance de la tragedia, dado que la fragilidad de las estructuras y la vulnerabilidad de la población de determinadas zonas también condicionan y disparan la escala de estos desastres.

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Ante lo ocurrido, el presidente, Aberlardo de la Espriella, ha subrayado: “No os vamos a dejar solos, están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión”.