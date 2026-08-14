La actriz anunció esta semana que padece un cáncer terminal y ha recibido muchos mensajes de apoyo

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La actriz Lucy Davis, quien interpretó a la infeliz recepcionista de ‘The Office’, reveló esta semana en redes que padece un cáncer terminal. Lo hizo con el buen humor del que siempre ha hecho gala y que fue el eje central de la cómica sitcom con la que se hizo famosa.

Ahora, la actriz que interpretaba a Dawn Tinsley, se ha mostrado “abrumada” ante las muestras de cariño recibidas. Una avalancha de amigos, familiares y seguidores, entre ellos su padre, el comediante Jasper Carrott, su antiguo compañero de reparto Ricky Gervais y su compañera de reparto en la versión estadounidense de The Office, Jenna Fischer, dejaron mensajes públicos de apoyo.

"Bueno, los últimos dos días han sido totalmente abrumadores, ya que no tenía ni idea de que mi publicación sobre el cáncer iba a tener tanta repercusión", escribió la actriz en su Instagram este jueves.

"De verdad, estoy en shock. Dicho esto, gracias a todos por la enorme cantidad de amabilidad y apoyo que me han brindado. ¡Madre mía, qué emotivo ha sido!". "Además, a las pocas personas que malinterpretaron un poco la noticia y comentaron 'RIP', les alegrará saber que sigo vivo, ¡hurra!"

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Para "aligerar el ambiente", el último mensaje venía acompañado de un vídeo en el que aparecía tomando una clase de monopatín con el actor Malachi Barton, quien apareció con ella en la serie de comedia de Disney Channel, The Villains Of Valley View.

En su publicación anterior, a principios de esta semana, Davis reveló que le habían diagnosticado cáncer de mama hacía un año y medio, pero que se había extendido a los huesos, por lo que ya era "demasiado tarde" para la quimioterapia. "No me asusta lo que venga después", continuó. "Estoy en paz con ello".

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