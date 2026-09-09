Abelardo de la Espriella levanta la suspensión de los permisos para portar armas de fuego en Colombia

Agencia EFE 09 SEP 2026 - 12:22h.

El decreto, que entra en vigor este miércoles, no supone un uso indiscriminado de armas, sino que mantiene los controles, requisitos y permisos de las autoridades competentes

El presidente pone así un fin anticipado a una política que se ha mantenido durante casi once años y tres gobiernos

Compartir







El Gobierno de Colombia ha levantado este martes la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego. El presidente, Abelardo de la Espriella, ha justificado esta decisión alegando que la restricción dejaba en desventaja a los ciudadanos que cumplen la ley frente a los criminales.

"Durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas. No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse", ha defendido De la Espriella en un video divulgado en sus redes sociales.

El mandatario ha aclarado que la decisión no significa un porte indiscriminado de armas, sino que se mantienen los controles, requisitos y permisos de las autoridades competentes.

"Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla", ha añadido De la Espriella, quien también ha defendido que "la seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se trata de una medida que levanta una suspensión que impedía a los titulares de permisos vigentes portar armas sin una autorización especial adicional.

La nueva norma también establece la eficacia de esos permisos, aunque no habilita el porte cuando estos estén vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, ni cuando exista una prohibición legal o judicial.

Casi 11 años de suspensión después, regresan los permisos

Fue en diciembre de 2015 cuando el expresidente Juan Manuel Santos, ganador del Nobel de Paz en 2016, suspendió de forma general los permisos para el porte de armas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Lo hizo mediante un decreto que estableció, en un primer momento, la restricción por poco más de un mes y que posteriormente fue prorrogada de manera sucesiva hasta el final de su mandato, en 2018.

Los expresidentes que le siguieron, Iván Duque desde 2018 hasta 2022 y Gustavo Petro desde 2022 hasta este año, también decidieron prorrogar la norma como una medida para reducir los delitos y la violencia con armas de fuego.

Esta restricción permitía que las autoridades concedieran autorizaciones especiales a titulares de permisos por razones de urgencia o seguridad, por lo que las personas que ya contaban con un permiso vigente podían solicitar una autorización adicional para poder portar el arma durante la vigencia de la suspensión.

De la Espriella levanta la suspensión para "quitar a los criminales" las armas de fuego

El último decreto que prorrogó la suspensión la mantenía vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero la decisión de De la Espriella pone un fin anticipado a una política que se ha mantenido durante casi once años y tres gobiernos.

El decreto, que entrará en vigor este miércoles, ordena a las autoridades militares adoptar las medidas necesarias para restablecer la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes.

En el mensaje publicado en la red social X, el presidente ha asegurado que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año las autoridades incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos.

Según De la Espriella, 980 de esas armas estaban vinculadas a las disidencias de las FARC, 551 al Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y 339 a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir", manifestó el mandatario, quien prometió que las autoridades van a "quitar" las armas ilegales "a los criminales".