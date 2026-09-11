Zohran Mamdani y Alexandria Ocasio-Cortez, captados sonriendo durante la lectura de las víctimas del 11-S

La presencia de Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, ya había tensado la ceremonia del 11-S

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La presencia de Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, ya había tensado la ceremonia del 11-S. Una parte de los familiares de las víctimas rechazaban su presencia en el acto, otros consideraban que como alcalde de Nueva York, debía acudir, como han hecho todos tras los atentados que conmocionaron a toda la nación.

Pero ahora unas imágenes lanzadas por el New York Post, siempre muy crítico con el alcalde de Nueva York, en los que se ve a Mandami y a la emergente demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez entre risas en el solemne momento en el que los familiares escuchan nombres de las víctimas, donde sale caben el silencio y el llanto puede provocar un terremoto político.

Los líderes demócratas con mas ascendente político en estos momentos en EEUU han sido captados entre carcajadas en la transmisión en vivo de la ceremonia. Sus risas, se intercalaban con imágenes de un hombre que se cubría la cabeza con los brazos y lloraba desconsoladamente, y de amigos y familiares que leían desde el podio los nombres de sus seres queridos fallecidos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha señalado en sus redes sociales (en el acto solo se permite escuchar el nombre de las víctimas) el 11 de septiembre de 2001 como "el día más oscuro de la historia" de la ciudad, y, cuando se cumplen 25 aniversario de la tragedia, ha recordado las historias de solidaridad y el sacrificio de quienes trabajaron para salvar vidas. En un vídeo difundido por redes sociales, Mamdani se ha referido al atentado perpetrado por Al Qaeda como "un acto de terror horrendo". "Un día de pérdidas inconmensurables. 2.753 padres e hijos. Esposos y esposas. Amigos y compañeros de trabajo. 2.753 universos que se fueron. En un instante", ha incidido.

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El alcalde de Nueva York ha tenido igualmente palabras para las miles de víctimas provocadas a posteriori por enfermedades derivadas "del aire tóxico que respiraron y por los meses que pasaron trabajando entre los escombros". "Recordamos el 11S, el día más oscuro de la historia de nuestra ciudad, pero también recordamos lo que tantos neoyorquinos hicieron en medio de aquella oscuridad", ha afirmado, poniendo de relieve los sacrificios y la solidaridad de los ciudadanos de Nueva York tras el ataque.

Mamdani se ha acordado de quienes hicieron cola durante horas para donar sangre, quienes abrieron sus casas a los afectados que no podían regresar a sus viviendas o a quienes ayudaron a evacuar las Torres Gemelas.

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"25 años después, tenemos una obligación sagrada con aquellos que nos fueron arrebatados: así como ellos cuidaron de desconocidos, nosotros debemos vivir vidas dignas de los sacrificios que hicieron y construir una ciudad digna de su valentía, una ciudad en la que corramos los unos hacia los otros", ha subrayado.

La popularidad de Mandami, entre el 48% y el 58% según las encuestas, es considerable en estos tiempos de polarización después de medidas que parecen haber gustado a la mayoría de neoyorquinos como la congelación del alquiler de un millón de viviendas y el anuncio de supermercados públicos con productos hasta un 30% más baratos.

Por su parte, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y aliada del alcalde, que no de forma casual ha estado en el acto homenaje a las víctimas junto con el alcalde de Nueva York, es considerada una de las estrellas del ala izquierdista del Partido Demócrata. Su reelección se da prácticamente segura para el mes de noviembre, pero ya se especula con una posible candidatura a la presidencia de EEUU para 2028.

Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden, junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han asistido a la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11S en la Gran Manzana, un evento que no ha contado con la presencia del actual presidente, Donald Trump. En su lugar, el líder republicano ha elegido acudir al acto celebrado en el Pentágono, en el estado de Virginia, donde el 11 de septiembre impactó un tercer avión en el que murieron 184 personas.