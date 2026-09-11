Piden al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desclasifique archivos relacionados con el presunto papel de Arabia Saudí

Los 82 minutos de caos del 11-S y la fotografía que se convirtió en símbolo de los atentados

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Varios familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 han pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desclasifique archivos relacionados con el presunto papel de Arabia Saudí durante un acto por el 25 aniversario de los atentados, que dejaron 2.977 muertos y cerca de 4.600 fallecidos más en los años siguientes por complicaciones médicas derivadas de ellos.

"Durante 25 años, las cloacas del Estado han ocultado la verdad sobre lo que ocurrió aquel día hace 25 años. Presidente Trump, es nuestra última esperanza. Publique los archivos sin censura que implican a Arabia Saudí mientras haya familiares de las víctimas puedan verlo", ha expresado un familiar de Lisa Marie Terry.

Por su parte, Terry Strada, la presidenta de la ONG 11-S Familias Unidas, ha recordado a su marido, Tom Strada, y ha lamentado que un cuarto de siglo después las familias "siguen sin tener justicia por el papel que desempeñó Arabia Saudí" en los ataques.

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"Durante 25 años, administración tras administración, incluidos líderes presentes aquí hoy, se optó por proteger a los saudíes en lugar de apoyar a las familias de las víctimas del 11 de septiembre. Ocultaron pruebas, incumplieron promesas, tanto públicas como privadas. Ha sido una traición tras otra. El presidente Trump aún puede cambiar eso. Dígale a los saudíes que dejen de mentir", ha indicado.

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Durante la ceremonia, celebrada en la llamada 'Zona Cero' de Nueva York, se han leído en voz alta los nombres de las víctimas ante la presencia de expresidentes como Barack Obama, Joe Biden o George W. Bush. Otro acto se ha celebrado en el Pentágono, al que ha asistido el actual inquilino de la Casa Blanca y varios miembros de su gabinete.

Varios documentos del FBI que se hicieron públicos en 2021 por orden del expresidente Joe Biden, que datan de 2016, detallan la labor del FBI para investigar el presunto apoyo logístico que un funcionario consular saudí y un sospechoso agente de la Inteligencia saudí brindaron a al menos dos de los hombres que secuestraron los aviones el 11 de septiembre de 2001. Estos archivos, no obstante, contenían importantes fragmentos censurados.

Strada figura entre los diversos supervivientes y familiares de las víctimas de los atentados terroristas del 11-S que presentaron una demanda contra Arabia Saudí, alegando que el país del Golfo ayudó a los secuestradores en los preparativos previos al ataque.