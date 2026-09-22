Agencia EFE 22 SEP 2026 - 09:56h.

El presidente del Gobierno alega motivos de agenda aunque, por el momento, no parece tener ningún evento que coincida con la invitación del presidente de Estados Unidos

No es la primera vez que Pedro Sánchez no acude a esta recepción de Donald Trump, la última vez que lo hizo fue en 2019 junto a su mujer, Begoña Gómez

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado que no asistirá este martes a la recepción que ofrece en Nueva York el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los mandatarios con motivo del inicio del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas.

Sánchez recibió la invitación de Trump para estar presente en esa recepción, que es habitual todos los años con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero no irá finalmente a ella alegando motivos de agenda, según fuentes de su Gobierno.

No obstante, el programa oficial de sus actividades para la jornada de este martes no recoge, a priori, ningún evento al que deba asistir por la tarde, coincidiendo con esa recepción.

No es la primera vez que Sánchez deja plantado a Trump

El jefe del Ejecutivo no acudió el año pasado a la recepción ofrecida por Trump, pues fue el rey Felipe VI quien presidió la delegación española y quien acudió tras recibir la invitación del presidente estadounidense.

Tampoco estuvo presente en la de 2024, evento en el que el anfitrión fue el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debido a que coincidió con su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

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Los dos primeros años en que Sánchez viajó a Nueva York como presidente, en 2018 y 2019, asistió junto a su mujer, Begoña Gómez, a las recepciones ofrecidas por Trump, mientras que en 2020 y 2021 no se organizaron debido a la pandemia de COVID-19. Sí estuvo presente en las que ofreció Biden, tanto en septiembre de 2022 como en septiembre de 2023.

El jefe de Gobierno español sí acudirá este martes, junto a su vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la apertura del debate general del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU, en la que intervendrá Trump.

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Antes, tiene prevista una reunión con el primer ministro británico, Andy Burham, y después asistirá a un homenaje a la escritora y periodista Gloria Steinem, considerada como un referente del movimiento feminista.

Su agenda oficial la completa su participación en diversos actos sobre la protección de la infancia frente a la inteligencia artificial, y sobre la defensa de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.