El centro penitenciario se encuentra actualmente bajo control con presencia permanente de las fuerzas del orden

Como medida cautelar, las visitas al centro penitenciario del Castillo han quedado suspendidas hasta nueva orden

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Al menos diez personas han perdido la vida y 16 han resultado heridas tras un enfrentamiento entre internos en el centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en México, según ha confirmado la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en un comunicado. Entre las víctimas mortales figura un menor de edad que se encontraba visitando a un familiar en el momento de los hechos.

Las detonaciones de armas de fuego activaron las alertas en el exterior, lo que motivó el ingreso de la Policía Estatal Preventiva y de la unidad especializada de revisión de reclusorios de la Guardia Nacional, con el apoyo de un helicóptero de la Marina en labores de sobrevuelo.

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Según la información difundida por la Secretaría, los 16 heridos han sido trasladados para recibir atención médica prehospitalaria. El diario mexicano 'El Universal' ha informado que los heridos salieron de la cárcel en diez ambulancias escoltadas por fuerzas federales.

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El resto de presos se encuentran en buen estado

Las autoridades estatales han indicado que el grupo interinstitucional desplegado ha logrado controlar la situación y que el centro penitenciario se encuentra actualmente bajo control con presencia permanente de las fuerzas del orden.

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En el exterior del recinto, miembros del Ejército y la Guardia Nacional han reforzado la seguridad perimetral. Mientras, los familiares de los internos que se han acercado al lugar tras escuchar los disparos, han reclamado información a los custodios y directivos, según ha recogido el citado diario.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha dado aviso a la Fiscalía General del Estado, organismo que se encargará de llevar a cabo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Por su parte, el personal de Trabajo Social ha iniciado contactos con los familiares de las personas fallecidas para trasladarles la información pertinente. Como medida cautelar, las visitas al centro penitenciario del Castillo han quedado suspendidas hasta nueva orden, mientras las autoridades han subrayado que el resto de la población reclusa se encuentra en buen estado.