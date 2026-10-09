Christa Pike ha experimentado una "notable" recuperación y ya puede caminar con ayuda e ingerir alimentos

Siendo la primera superviviente de una ejecución por inyección letal, la reclusa está travesando un profundo trauma psicológico

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Christa Pike, la mujer que el pasado 30 de septiembre sobrevivió a dos intentos de ejecución mediante inyección letal, ha experimentado una "notable" recuperación y ya puede caminar con ayuda e ingerir alimentos, ha destacado su equipo legal en un comunicado recogido por la cadena 'BBC'. "Los médicos se muestran optimistas ante su recuperación física", continúa la nota.

Pike también ha recuperado cierto grado de movilidad en los brazos, tras las graves lesiones sufridas durante el intento de ejecución, destacan los letrados, durante el cual la reclusa se quejó de la inflamación que sentía tras recibir una de las inyecciones de pentobarbital.

El trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución

Aún así, "Christa está afrontando el profundo trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución fallida, incluyendo el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir", ha señalado su defensa, que indica que, pese a todo, "sigue mostrando preocupación por los demás, especialmente por la familia de su víctima, Colleen Slemmer".

No se conocen precedentes de supervivientes a ejecuciones por inyección letal más allá de Pike, con lo que su caso entra en un terreno totalmente nuevo. Mientras tanto, un tribunal de Nashville ha ordenado a las autoridades conservar todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, lo que podría sentar las bases para una futura demanda contra el estado.

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Esto incluye "todo lo que se encontraba en la habitación misma debe preservarse y mantenerse", incluidas las vías intravenosas y las jeringas, así como los desechos, tales como envases, prospectos y etiquetas, según la orden firmada el miércoles por la jueza I'Ashea Myles.

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La magistrada también exigió documentación sobre el estado psicológico de Pike antes, durante y después de la ejecución fallida, así como instó al estado de Tennessee a tener "especial cuidado" para no extraviar ni eliminar accidentalmente ninguna información potencialmente pertinente para el caso.

El caso de Christa Pike mantiene en asombro a todo el mundo

La estadounidense fue condenada a pena de muerte por el asesinato en primer grado de una compañera de clase, Colleen Slemmer, en 1996, cuando tenía 19 años, y el pasado miércoles recibió dos inyecciones de pentobarbital.

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Pike, que iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, sobrevivió, tras lo cual su ejecución se paralizó en aplicación de los protocolos y fue hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos. Este caso ha provocado la dimisión del jefe del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada, y la suspensión de ejecuciones, reavivando las críticas hacia el estado por su gestión de las ejecuciones.

En mayo, tuvo que suspender la de Tony Carruthers después de que el personal médico no lograra establecer un acceso intravenoso, un proceso que duró más de una hora. Mark Fowler, el médico que participó en el intento de ejecución de Carruthers, también supervisó el intento de ejecución de Pike.