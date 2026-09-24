Delcy Rodríguez promete en la ONU que habrá elecciones en Venezuela: "Hemos abierto un diálogo político con grupos de oposición"
Delcy Rodríguez no ha dado una fecha aunque ha subrayado su intención de iniciar "un proceso de transformación democrática"
Delcy Rodríguez y Donald Trump celebran un "histórico" encuentro a puerta cerrada en Nueva York
Delcy Rodríguez ha prometido ante la Asamblea General de la ONU que habrá elecciones en Venezuela con la participación de todos los partidos políticos. La presidenta interina lo ha asegurado desde la tribuna, aunque sin determinar la fecha de estos comicios, que la oposición reclama desde la intervención militar de Estados Unidos que terminó con el traslado de Nicolás Maduro a una prisión de Nueva York.
La líder chavista no ha garantizado que será un camino fácil, pero sí ha prometido que habrá elecciones reales en Venezuela, nueve meses después de la detención de Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos.
"Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones" , que su gobierno había iniciado conversaciones con la oposición y garantizaría la participación de todas las fuerzas políticas. Además, aseguró que las instituciones nacionales se estaban preparando para el proceso electoral.
"Venezuela ha iniciado un proceso de transformación democrática para su renacimiento, un proceso ordenado, institucional y verificable, para construir un país más libre para todos, más próspero y más reconciliado consigo mismo".
El clamor de la oposición venezolana
Las autoridades venezolanas y estadounidenses han subrayado la necesidad de elecciones, pero aún no se ha fijado ninguna fecha, ni siquiera provisional. La oposición considera esencial la elección de un Tribunal Supremo y un Consejo Nacional Electoral autónomos para convocar dichas elecciones.
Los analistas políticos han criticado a Trump que ha marginado a la oposición venezolana, dejando de lado sus demandas en favor de acuerdos petroleros y de inversión con el gobierno interino.
Algunos legisladores estadounidenses también han pedido elecciones en Venezuela, en medio de críticas de que la administración Trump no ha apostado por concesiones democráticas significativas en el gobierno de Delcy Rodríguez, sucesor del de Nicolás Maduro.
"Hemos abierto un diálogo político con grupos de oposición con el objetivo de lograr un proceso en igualdad de condiciones para todos", declaró Rodríguez.