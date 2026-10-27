El objetivo es reducir el uso de teléfonos inteligentes durante las comidas y animar a adultos y niños a compartir su tiempo en el restaurante

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Muchas personas son incapaces de comer o cenar sin mirar el móvil y en Cerdeña, quieren acabar con este problema. Las instituciones públicas de la isla italiana proponen un "pacto de desconexión" para los restaurantes. El objetivo es que los teléfonos se dejen a un lado para conectar y disfrutar de la buena compañía mientras se come.

El teléfono está presente en nuestras vidas, incluso cuando quedamos con amigos. "El móvil es como un apéndice de mi mano. Es otra persona", señala José Antonio Luengo, vicepresidente primero del Consejo Gral de Psicología de España.

'En la mesa sin pantallas', el proyecto italiano para dejar a un lado el móvil

Usar el móvil cuando comemos o cenamos no solo afecta a nuestras relaciones personales, sino que también a la forma de comer, ya que lo hacemos más rápido. Por eso, en Cerdeña han sacado un "pacto de desconexión" al que ya se han adherido 13 restaurantes. Se llama 'En la mesa sin pantallas'.

El proyecto experimental presentado el 26 de octubre en Cagliari por el Garante Regional de Infancia y Adolescencia, Anna Cau, junto con FIPE Confcommercio Sardegna. Otros locales ofrecen alternativas para favorecer la atención a lo que comemos y a nuestro alrededor.

Más interacción humana y menos tecnología

El objetivo es reducir el uso de teléfonos inteligentes durante las comidas y animar a adultos y niños a compartir su tiempo en el restaurante. Los más pequeños podrán colorear, jugar e interactuar con sus padres, en lugar de centrarse en las pantallas.

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El proyecto también llama la atención sobre los posibles efectos del uso incorrecto de la tecnología. Osama Al Jamal, presidente de la Federación Italiana de Médicos de Pediatría de Cerdeña, destacó la necesidad de aumentar la conciencia de los padres. Así, advirtió que no solo importa el tiempo que pasan con la tecnología sino el tipo de contenido al que acceden.