Benjamin Netanyahu toma ventaja en las elecciones de Israel, pero sin mayoría para formar Gobierno

Benjamin Netanyahu aventaja al opositor Gadi Eisenkot con 56 escaños frente a 49 tras haberse computado el 55,4% de las mesas electorales

Israel, en unas elecciones clave para Benjamin Netanyahu después de tres años de guerras

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JerusalénIsrael amanece tras una noche electoral rodeada de expectación, sin un claro vencedor y con los partidos árabes duplicando sus escaños, lo que les podría conceder la llave para la formación del Gobierno del país. Aunque Benjamin Netanyahu saca una leve ventaja frente a su opositor, el exmilitar Gadi Eisenkot, quien ya se ve pese a todo como el próximo primer ministro de Israel, el duelo está reñido y ninguno alcanza la mayoría de 61 escaños para poder gobernar.

Concretamente, y de acuerdo con el recuento oficial, el bloque de formaciones que encabeza Benjamin Netanyahu acapara un 43,8% de los respaldos (1.245.438 sufragios), situándose con una ventaja provisional de 56 escaños –ocho menos que en los comicios de 2022–, frente a los 49 del bloque liderado por Eisenkot, y tras haberse computado ya el 55,4% de las mesas electorales.

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Por partidos, el Likud –formación a la que pertenece el primer ministro– se mantiene como la fuerza individual más votada con 27 escaños (20,7% y 586.995 votos), seguido por Judaísmo Unido de la Torá con 9 diputados, Shas y Otzma Yehudit con 7 cada uno, y el Partido Sionista Religioso con 6 asientos.

Por su parte, el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot escala de manera provisional hasta los 49 diputados (tres más que en la anterior legislatura) tras cosechar un 39% de los votos (1.109.374 papeletas). El partido Yashar, encabezado por Eisenkot, se afianza como la segunda fuerza política del país con 21 escaños (16,9% y 479.221 sufragios), seguido por B'Yachad, liderado por Naftali Bennett, con 11; el Partido Demócrata, de Yair Golan, con 9, e Yisrael Beiteinu, de Avigdor Lieberman, con 8.

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En paralelo, las formaciones de representación predominantemente árabe consolidan un resultado histórico al sumar 15 escaños (cinco más que en 2022) con el 11,9% de los apoyos y 338.865 votos totales. De ellos, la Lista Conjunta de Yousef Jabareen obtiene 11 diputados (8,5% y 242.226 votos) y Raam (Lista Árabe Unida), liderada por Mansour Abbas, retiene 4 escaños (3,4% y 96.639 votos).

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No obstante, el reparto definitivo de la Knéset --el parlamento israelí-- continúa abierto a la espera de que se complete el escrutinio del porcentaje restante de mesas y de los votos emitidos en doble sobre, que incluyen los sufragios de los efectivos de las Fuerzas Armadas israelíes.