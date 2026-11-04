A la cumbre han acudido con su jefe de Estado o de Gobierno España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

México destaca la buena sintonía entre Sánchez y Sheinbaum para una "agenda constructiva y de resultados"

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El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha ausentado de la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana que ha presidido el Rey Felipe VI en el Teatro Real de Madrid pese a que llegó con tiempo a Madrid para poder estar presente en el acto, delegando la representación de su país en el canciller, Pablo Quirno. Desde el Gobierno argentino se hizo llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores español el viernes pasado una solicitud formal de encuentro entre el presidente y el Rey. Planta al rey Felipe VI, que ejerce como anfitrión, aunque sí mantiene un encuentro con Abascal y reserva su participación en la cumbre para este jueves.

La ausencia del brasileño Lula da Silva o de la mexicana Claudia Sheimbaum son notorias al ser aliados políticos de Pedro Sánchez. A la cumbre han acudido con su jefe de Estado o de Gobierno España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra, mientras que Colombia, Ecuador y El Salvador estarán representados por sus vicepresidentes. Entre las ausencias más destacadas figuran el presidente de Brasil, Lula da Silva; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la venezolana Delcy Rodríguez.

Y de Unión iberoamericana versa la cumbre. Felipe VI lo ha confirmado al hablar de la Cumbre "como un ejemplo de entendimiento y cooperación, como un contrapunto a las tensiones y rivalidades". Inauguraba el rey y antes hablaba el presidente Sánchez que ha lanzado un mensaje que vendría muy bine que aplicara en nuestro país. "Frente a quienes levantan muros, nosotros debemos construir alianzas. Y frente a los que alimentan la guerra, nosotros debemos ser sembradores de paz", ha dicho el presidente. Otra gran sorpresa ha sido la presencia de Zelenski, que ya está en Madrid. Este jueves mantendrá encuentros de alto nivel en los márgenes de esta Cumbre.