Milei se salta la inauguración de la Cumbre Iberoamericana presidida por el rey tras no poder reunirse con él

Desde Zarzuela se ha aclarado que Milei había trasladado una solicitud "informal" para reunirse con el rey Felipe VI

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El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha ausentado de la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid que ha presidido el rey Felipe VI en el Teatro Real de Madrid. Pese a que llegó con tiempo a Madrid para poder estar presente en el acto, finalmente ha delegado la representación de Argentina a su canciller, Pablo Quirno.

Según ha adelantado el diario 'El Mundo', desde el Gobierno argentino se hizo llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores español el viernes pasado una solicitud formal de encuentro entre el presidente y el Rey, pero "no ha habido respuesta" hasta el momento. Las fuentes han mostrado su malestar por este extremo, teniendo en cuenta que Felipe VI sí está manteniendo encuentros bilaterales con otros mandatarios que asisten a la cumbre, como los de Chile, Costa Rica, Guatemala u Honduras.

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En relación a la ausencia de respuesta del monarca, esta se explica porque toda la agenda oficial del Rey tiene que ser refrendada por el Gobierno, por lo que habría sido Moncloa y no Zarzuela la que no habría dado el visto bueno a que se produzca finalmente el primer encuentro formal entre ambos en España.

De los pocos mandatarios que han viajado a Madrid

El dirigente Argentino habría decidido viajar a Madrid para la ocasión porque fue Felipe VI quien le invitó formalmente a venir a la cumbre y también le dijo en varias ocasiones que era muy importante que estuvieran él y Argentina. Es de los pocos mandatarios iberoamericanos que han viajado para asistir a la cumbre y lo ha hecho tras haber realizado su séptima visita al país el pasado 21 de octubre.

Por otra parte, el mandatario argentino tiene previsto reunirse esta misma noche en la capital con el líder de Vox, Santiago Abascal, con el que no tuvo ocasión de encontrarse en su anterior visita al estar este de precampaña fuera de Madrid.

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Además, el jueves por la mañana asistirá al plenario de la cumbre, donde será recibido a su llegada tanto por el Rey como por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, por lo que finalmente debería producirse la esperada imagen de ambos presidentes saludándose.

Milei ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz a las 16.10 horas, tal y como estaba previsto, a priori con margen suficiente como para poder asistir a la ceremonia inaugural.

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Choque con Sánchez

En relación a su último viaje a España, en este Milei volvió a cargar contra Sánchez a quien tildó de "dictador", "corrupto" y "ladrón". Además, animó a "sacar a los socialistas a patadas" del poder y confió en que los españoles "no se suiciden votando socialista" en las elecciones del 29 de noviembre.

Respecto a Felipe VI, el presidente argentino aclaró que tiene "una excelente relación" ya que se han visto en las tomas de posesión de otros mandatarios, como los de Perú y Colombia, además de durante su investidura en diciembre de 2023, y confió en tener la "posibilidad de visitarlo aquí" en otra de sus visitas. "No es una cuestión de voluntad sino de imposibilidad de agendas", puntualizó.

Posteriormente, desde Zarzuela se aclaró que Milei había trasladado "de manera informal" su voluntad de verse con Felipe VI durante esa visita pero le hicieron ver que para que esto ocurriera tenía que verse también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que el mandatario argentino ya ha dejado claro que no tiene intención de hacer.