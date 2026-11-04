David Cacho Noelia Tobías 04 NOV 2026 - 17:59h.

Donald Trump ha quitado importancia a la derrota porque él no iba en las papeletas, pero el hundimiento republicano le debe mucho a él.

El 'voto castigo' certifica una victoria histórica del Partido Demócrata frente a Donald Trump en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

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El presidente de Estados Unidos tiene amplísimos poderes. Los ha utilizado para sortear al Congreso cuando lo controloba su propio partido para fijar aranceles o entrar en guerra, ahora los demócratas temen que tenga incluso menos escrúpulos. Trump ya ha dicho que va a ser "Míster Veto" -lo ilustraba hoy en su red social-: y va a vetar toda ley del nuevo Congreso.

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Lo que sí podrá hacer la nueva mayoría es ponerle las cosas un poco más difíciles. Por ejemplo: abriendo comisiones de investigación, dilatando el cumplimiento de las órdenes ejecutivas del presidente negándole el dinero temporalmente. Y en el Senado impidiendo nombramientos judiciales, diplomáticos y militares.

Donald Trump llegó a la presidencia arrasando. En voto popular y electores. Prometió una era dorada, atajar la inflacción y de forma mesianica acabar con todas la guerras. Pero en estos dos años ha ocurrido todo lo contrario. Se embarcó en la guerra de Irán, de la mano de su aliado israelí. Predijo que la contienda sería rápida, pero no contó con el cierre del estrecho de Ormuz y con los precios del petróleo por la nubes. También para los estadounidenses. Como señala Jason Xidias, profesor de Relaciones Internacionales en ICADE. "La gasolina ha subido y los jóvenes se mueven en coche, el gasóleo es muy importante para los cereales".

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Los negocios del presidente a través de la administración también le han pasado factura. "Hay una corrupción sin precedentes. La Admisnitración Trump se ha enriquecido muchísimo y él personalmente también. Trump es, según Forbes, 2480 millones de euros más rico gracias a sus negocios inmobiliarios, criptomonedas y su red social.

También le ha penalizado el voto latino y migrante por las campañas de detención del ICE. Y luego está su narcisismo ilimitado. Obsesionado con dejar su impronta en monumentos por todo Washington y en construir un ostentoso salón de baile en la Casablanca. Quizá la puntilla, que ha puesto fin al crédito que le dieron los estadounidenses.