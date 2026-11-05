Davide Tamburella fue despedido por el restaurante La Costa de Brisbane: las autoridades descartan el despido improcedente

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Davide Tamburella, un cocinero italiano que trabajaba en el restaurante La Costa de Brisbane, en Australia, fue despedido el pasado mes de mayo después de negarse a preparar pizzas de jamón y piña para los asistentes a un evento privado. El chef consideraba que incluir la fruta en la receta suponía un "insulto" a su cultura y llegó a pedir a sus superiores que comprobaran la importancia que tenía para los italianos no poner piña en la pizza.

El caso ha salido ahora a la luz después de que Tamburella acudiera a la Comisión de Trabajo Justo de Australia (Fair Work Commission) para denunciar que había sido despedido de forma improcedente.

Sin embargo, el organismo ha rechazado su solicitud al considerar que se presentó fuera del plazo establecido por la legislación australiana, por lo que no ha llegado a examinar el fondo de la reclamación. La resolución recoge, además, que la negativa del cocinero no fue un episodio aislado y detalla otros motivos de preocupación de la dirección del establecimiento sobre su comportamiento.

El rechazo a la pizza con piña y las quejas de la dirección del restaurante

El incidente que terminó situando a Tamburella en el centro de la polémica ocurrió durante un evento privado celebrado en mayo en La Costa. El organizador, que había contratado un servicio valorado en más de 15.000 dólares australianos, había solicitado expresamente pizzas de jamón y piña. El cocinero se negó a prepararlas y defendió que no tenía por qué seguir las instrucciones de la gerencia cuando consideraba que eran ofensivas para su cultura, informan fuentes como 'BBC' o 'Corriere della Sera'.

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Según la resolución de la Comisión de Trabajo Justo, era la tercera vez en los últimos cuatro años que Tamburella se negaba a utilizar piña en una pizza. En una de las ocasiones anteriores, el chef había pedido repetidamente a su jefe que "comprobara lo importante que es para los italianos no poner piña en la pizza". La dirección mantuvo una reunión con él unas dos semanas antes de despedirlo, en la que trasladó varias quejas sobre su actitud.

Las objeciones de la empresa no se limitaban a sus discrepancias sobre este ingrediente. También se refirieron al lenguaje soez que utilizaba, a su estilo de comunicación y a lo que describieron como una "escalada de la frustración en el lugar de trabajo". El director general del restaurante, Elliot Ingram, aseguró que la historia era "más compleja que un simple ingrediente de pizza". Asimismo, añadió que tampoco le gustaba especialmente la pizza con piña, pero que "hay que saber elegir las batallas".

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La resolución también recoge un accidente laboral que sufrió Tamburella en abril de este año. El cocinero se fracturó varios huesos de la mano derecha al golpearse contra una barandilla metálica. Además, esperaba que el restaurante patrocinara su visado para poder acceder a la residencia permanente en Australia a través de un programa dirigido a trabajadores cualificados. Tras el despido, el establecimiento interrumpió los trámites para esa solicitud.

La polémica tiene un componente añadido por el lugar en el que ocurrió. Queensland, el estado australiano donde se encuentra Brisbane, es considerado el principal territorio productor de piña del país y concentra toda su producción comercial. Allí se encuentra también The Big Pineapple, una réplica de fibra de vidrio de 16 metros de altura dedicada a esta fruta y convertida en uno de los puntos de referencia de la zona.

Tras su salida de La Costa, Tamburella comenzó a trabajar en otro restaurante de Brisbane, según indica su perfil de LinkedIn. En esa misma plataforma se presenta como un profesional centrado en ofrecer una comida excepcional y mejorar el rendimiento de los negocios hosteleros. Hace tres meses publicó, además, una carta dirigida a otros cocineros bajo el lema "respetar los ingredientes". La investigación de los medios internacionales sobre su nuevo lugar de trabajo han constatado que la piña no figura en su carta.