Tras varios años en segunda posición, España vuelve a ser el país con el mejor restaurante del mundo

El Asador Etxebarri de Vizcaya se corona como el Mejor Restaurante del Mundo en 2026

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En pleno Valle de Arxondo, Vizcaya, se encuentra el recién galardonado como mejor restaurante del mundo. El Asador Etxebarri ha sido reconocido como el mejor restaurante del mundo devolviendo así a España la primera posición en el podio.

Este galardón ha sido posible gracias a la magia de Bittor en las brasas y Mohamed tras las catas y los vinos. El entorno donde se encuentra el restaurante, en pleno corazón de Vizcaya, lo hace único. España recupera el puesto del que no tenía que haber salido nunca y vuelve a colocarse como número uno de la cocina del mundo. Sin embargo, pese a haber recibido el distintivo galardón, el restaurante abrirá el viernes con total normalidad, una muestra de que el premio por el esfuerzo del equipo es más que merecido.

Desde el restaurante, han informado que el viernes por la noche celebrarán haber recibido el premio, pero, también han señalado que, sobre todo celebrarán la cocina tradicional de madres y abuelas, a quién se dedicó el miércoles este galardón.

En pleno corazón de Vizcaya

Situado en un entorno privilegiado, este restaurante ya puede presumir de ser el mejor del mundo. En un espectacular valle entre los bosques y las montañas de Vizcaya se puede escuchar el crepitar de las brasas y el olor de la carne del Asador Extebarri, un caserío vasco que pone de moda la cocina tradicional.

"Nuestras madres y nuestras abuelas nos transmitieron un valor cultural gastronómico incalculable", destacó Bittor Arginzoniz, chef del Asador Extebarri, durante la entrega del premio. La leña, el fuego y las parrillas del chef impregnan las paredes de piedra del restaurante de un aroma inigualable.

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Paul Arginzoniz, hijo de Bittor y miembro del equipo del Asador Extebarri, desvela el misterio tras tan deseado reconocimiento: "El secreto es esfuerzo y sacrificio y lo tienes que hacer lo mejor posible y que salgan de aquí (los clientes) lo más felices posibles".

Cuatro restaurantes españoles entre los mejores del mundo

Defendiendo una cocina artesanal desde hace 36 años, la materia prima de gran calidad también ha contribuido a que las cocinas del asador convirtiesen al restaurante en el primero de Europa y, tras dos años en la segunda posición, ahora es el mejor restaurante del mundo.

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Sin embargo, no es el único restaurante español que ya puede presumir de estar entre los 50 mejores restaurantes del mundo, otros tres restaurantes españoles también tienen su hueco en esta distinguida lista. Diverxo, Enigma y Elkano, vuelven a ser de los restaurantes más apetitosos del mundo y recogen el legado que dejaron El Bulli y El Celler de Can Roca, demostrando que la dieta mediterránea todavía tiene mucho recorrido y sigue conquistando los paladares más exquisitos.