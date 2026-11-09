Claudia Barraso 09 NOV 2026 - 19:29h.

El hombre trabajaba como pianista en un crucero cuando de madrugada se cayó por la borda

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No imaginaba lo que le iba a pasar cuando aceptó el trabajo de tocar su piano en un crucero de la compañía Royal Caribbean durante este fin e semana por la costa de California, Estados Unidos.

Según han confirmado medios internacionales como la ‘BBC’, el pianista se cayó por la borda del gran barco y estuvo alrededor de nueve horas varado en el océano Pacífico hasta que unos pescadores, Grant Garret y Sean Norton, pasaron por allí y le pudieron rescatar.

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Aunque no ha trascendido más información sobre el pianista, los pescadores confesaron al mismo medio que lo único que les dijo fue “gracias, pensé que iba a morir”. El hombre se presentó como el pianista del crucero de 14 plantas que hace casi 10 horas que había pasado por allí.

El superviviente se encuentra estable y fuera de peligro

La Guardia Costera de Estados Unidos ha confirmado que, una vez que fue trasladado a tierra en estado consciente, los sanitarios comprobaron que se encontraba “estable y fuera de peligro”.

Más tarde y al indicar su identidad, el servicio de socorristas de Newport Beach, en California, confirmó que la persona que habían rescatado los pescadores se trataba de uno de los trabajadores del ‘Ovation of the Seas’ y confesaron que podría haberse caído de madrugada, alrededor de nueve horas antes de ser localizado.

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De la misma manera, han trasladado todo su apoyo al hombre que, milagrosamente y, como explica uno de los pescadores, “ha conseguido sobrevivir gracias a que la temperatura del agua del pacífico ronda los 24 grados”.