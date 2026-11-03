La situación de Thomas Markle podría complicar las actuaciones de las autoridades, sobre todo si consideran necesario interrogarlo

Comunicado de Meghan Markle tras las acusaciones contra su padre por pornografía infantil: "Por eso no permití que se acercara a mis hijos"

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Thomas Markle, padre de Meghan Markle, atraviesa uno de sus momentos más complicados. El hombre, de 82 años, habría ingresado en un centro especializado para personas con demencia en Florida, Estados Unidos, mientras continúa abierta la investigación policial sobre las graves acusaciones que pesan sobre él por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Tal y como ha informado 'The Sun', el suegro del príncipe Harry habría sido trasladado el pasado viernes a una residencia para personas con problemas de memoria. Se trata de instalaciones especializadas en pacientes con deterioro cognitivo y demencia que necesitan supervisión y cuidados específicos.

Su situación podría complicar las actuaciones de las autoridades, sobre todo si consideran necesario interrogarlo. Por el momento, no se han confirmado cargos penales contra él por estos hechos y el propio Markle ha negado las acusaciones.

Cabe recordar que en 2025 sufrió ya se enfrentó a un problema de salud que le llevó a trasladarse a Filipinas y por el que tuvieron que amputarle una pierna. Desde entonces ha tenido que recibir atención médica y finalmente regresó a Estados Unidos el pasado mes de mayo, donde continuaba en tratamiento.

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La denuncia de su propio hijo que desencadenó la investigación

El origen de este escándalo llegó por parte de Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan Markle, cuando revisaba las pertenencias de su padre en su antigua vivienda de Cebú, en Filipinas.

Según explicó, estaba buscando un teléfono antiguo entre las cajas y objetos personales de Thomas Markle cuando encontró material que le hizo sospechar de la posible existencia de imágenes de explotación sexual infantil.

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El hijo del padre de Meghan aseguró que había descubierto cientos, e incluso miles, de fotografías y vídeos de contenido ilegal. De acuerdo con su versión, parte del material estaba almacenado en dispositivos electrónicos, discos duros y cajas que permanecían en la vivienda.

También manifestó que había encontrado publicaciones y otros documentos que le llevaron a alertar a las autoridades. Ante la gravedad de lo que decía haber descubierto, decidió entregar el material a la Policía filipina y poner los hechos en conocimiento del FBI estadounidense.

Las autoridades de Filipinas confirmaron que habían abierto una investigación. El ministro del Interior del país, Jonvic Remulla, informó de que los agentes habían inspeccionado la antigua residencia de Markle y encontrado material sospechoso junto a un ordenador portátil. El dispositivo quedó a disposición de las autoridades para realizar un análisis forense y determinar qué contenía exactamente.

El FBI también ha confirmado que está al corriente de las acusaciones y que prestará apoyo a las autoridades filipinas cuando resulte necesario. Por el momento, sin embargo, no se ha anunciado públicamente una acusación formal contra Thomas Markle ni una imputación judicial por estos hechos.

Meghan Markle era conocedora de la situación

Tras salir a la luz las acusaciones en su contra, la duquesa difundió un comunicado en el que afirmaba que había tenido conocimiento de ellas a través de una carta que llegó a la Policía Metropolitana de Londres.

Meghan Markle reveló que el documento contenía "acusaciones preocupantes e inquietantes" y que recibió garantías de que estaban siendo investigadas.

Asimismo, aseguró sentirse "profundamente consternada" por las informaciones conocidas y expresó su preocupación por los menores que pudieran haber sufrido algún daño.

Y recalcó: "Espero que ahora se pueda entender que, a pesar de las distorsiones que algunos medios de comunicación han difundido a lo largo de los años, el distanciamiento con mi padre y mi decisión de no permitir que tenga contacto con nuestros hijos obedecen a una única razón: protegerlos".

Cabe señalar que la duquesa de Sussex está distanciada de su progenitor desde antes de su boda con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018. La ruptura se produjo después de que él protagonizase una polémica relacionada con unas fotografías pactadas con los paparazzi y finalmente no acudiese a la ceremonia por problemas de salud. Fue entonces cuando el actual rey Carlos III, que por aquel momento era príncipe de Gales, acompañó a Meghan hasta el altar.