La nueva demanda contra la joven del clan Kardashian Jenner fue presentada el pasado 5 de noviembre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles

Kylie Jenner, demandada por una exempleada doméstica por presunto "acoso, discriminación y ambiente laboral tóxico"

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Kylie Jenner vuelve a encontrarse en el centro de una polémica relacionada con el trato que reciben sus trabajadores. La empresaria se enfrenta a una cuarta demanda laboral en apenas siete meses, presentada por otra antigua empleada doméstica que denuncia presuntas situaciones de acoso, discriminación, represalias y vulneraciones de sus derechos como trabajadora.

Entre los episodios que recoge la denuncia figuran algunos que no han pasado desapercibidos. La denunciante asegura que fue mordida por uno de los perros de la familia, que sufrió las consecuencias de la descarga accidental de un bote de gas pimienta y que llegó a permanecer encerrada durante más de una hora en el vestidor de la empresaria mientras su supervisora se burlaba de sus peticiones de ayuda.

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La nueva demanda fue presentada el pasado 5 de noviembre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por Dinora Carolina Cabria Amaya, quien afirma que trabajó para Kylie Jenner desde marzo de 2025 hasta febrero de 2026.

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La mujer ha decidido llevar a los tribunales a la pequeña del clan Kardashian-Jenner, así como a varias de las empresas y personas vinculadas a la organización de su servicio doméstico, por una serie de presuntas irregularidades que, según sostiene, sufrió durante su etapa como empleada.

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La denuncia, de acuerdo con la documentación judicial recogida por medios estadounidenses como 'Page Six' o 'People', incluye acusaciones de discriminación por discapacidad, represalias, despido improcedente y vulneraciones de la legislación laboral.

Se trata de la cuarta denuncia de este tipo que recibe la empresaria desde abril de este año, después de que otras tres antiguas trabajadoras también acudieran a la justicia para denunciar las condiciones en las que, según sus respectivos testimonios, desarrollaban su actividad profesional.

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Por otro lado, la defensa de Jenner ha rechazado las imputaciones y ha anunciado que plantará cara a los procedimientos.

Encerrada durante más de una hora en el armario de Kylie Jenner

Uno de los episodios más llamativos tiene como escenario el propio vestidor de Kylie Jenner. Según la versión de Cabria Amaya, su supervisora, identificada como Laura Dooley, le ordenó entrar en el armario de la empresaria utilizando un código de acceso. Sin embargo, una vez dentro, la trabajadora se habría quedado encerrada sin posibilidad de salir.

La exempleada asevera que comenzó a sentirse angustiada y que llamó a su superiora para pedirle ayuda. Su intención era que alguien acudiera a abrir la puerta, pero, de acuerdo con la denuncia, la respuesta que recibió estuvo lejos de ser la que esperaba.

La supervisora le habría explicado que no había nadie en la vivienda que pudiera liberarla y que tampoco podía facilitar el código de acceso a otra persona. "No hay nadie en la casa que pueda abrirte y no puedo darle la contraseña a nadie más; solo tienes que esperar", habría contestado.

Amaya sostiene que su responsable llegó a reírse de ella mientras suplicaba que la ayudaran. Al final, permaneció atrapada durante más de una hora, hasta que alguien pudo abrir el vestidor y permitirle salir.

Un accidente con gas pimienta y la mordedura de uno de los perros

La demanda también recoge otros dos incidentes. El primero tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando la empleada se encontraba limpiando un cajón en una zona de lavandería de una de las propiedades de Jenner. Según su versión, encontró un recipiente de gas pimienta que no tenía colocado el seguro y, al manipularlo, el producto se descargó accidentalmente directamente sobre su rostro y sus ojos.

La mujer afirma que sufrió ardor, irritación, sequedad, picor y problemas de visión, además de una sensación persistente de tener arena en los ojos.

Tras el incidente, comunicó lo sucedido a su supervisora mediante un mensaje de texto. La respuesta que habría recibido fue escueta: "Gracias por avisarnos".

Según la demanda, antes de acudir a un médico le pidieron que cumplimentara un informe y lo entregara al equipo de seguridad de Jenner. La exempleada declara que no recibió la atención que necesitaba y que continuó experimentando molestias durante los meses siguientes.

El segundo incidente se produjo en octubre de 2025. Amaya indica que fue mordida por uno de los perros de la empresaria mientras limpiaba la caseta del animal en una de las viviendas.

Tal y como explica, informó de lo ocurrido a sus superiores, pero no recibió asistencia ni ayuda para conseguir tratamiento médico. Tuvo que comprar por su cuenta medicamentos sin receta para tratar las consecuencias de la mordedura.

Horas extra sin pagar y desplazamientos no remunerados

Más allá de los incidentes físicos, la exempleada también denuncia importantes irregularidades económicas durante su relación laboral con el entorno de Kylie Jenner.

Según los documentos judiciales, Cabria Amaya cobraba 40 dólares por hora en efectivo y trabajaba habitualmente seis días a la semana. Sin embargo, manifiesta que no recibía el pago correspondiente a las horas extra, pese a las largas jornadas que debía afrontar.

También subraya que tenía que desplazarse entre las distintas propiedades de la empresaria utilizando su propio vehículo, sin recibir compensación por el kilometraje ni por el tiempo empleado en esos trayectos. Una situación que, según afirma, contrastaba con el trato que recibían otras trabajadoras, a quienes sí se les reembolsaban determinados gastos de transporte.

La mujer narra que sus condiciones laborales empeoraron a medida que comenzó a comunicar sus problemas físicos y a reclamar las cantidades que consideraba que le correspondían.

Finalmente, fue despedida el 6 de febrero de este año. La exempleada relaciona su despido con una reclamación que había planteado poco antes sobre las diferencias en el reembolso de los desplazamientos entre trabajadoras.

Por todo ello, reclama el abono de los salarios y horas extraordinarias que considera pendientes, compensaciones por la pérdida de ingresos, tanto pasados como futuros, y una indemnización por daños y perjuicios, incluidos los de carácter punitivo. Las cantidades deberán determinarse durante el procedimiento judicial.

Las otras tres demandas contra Kylie Jenner

Desde abril de este año, otras tres antiguas trabajadoras del entorno doméstico de Kylie Jenner han presentado demandas por supuesto maltrato laboral, discriminación y represalias.

La primera fue Angélica Hernández Vásquez, quien acudió a los tribunales el 17 de abril y apuntaló que sufrió discriminación por su nacionalidad, sus creencias religiosas y su situación migratoria mientras trabajaba en las propiedades de la empresaria.

Apenas 12 días después, el 29 de abril, otra antigua empleada doméstica, Juana Delgado Soto, presentó una segunda demanda. En su caso, denunció discriminación, acoso y represalias, además de presuntas irregularidades relacionadas con sus condiciones de trabajo.

Entre las situaciones que describió figuraba una supuesta prohibición de mirar directamente a Kylie Jenner o sonreírle. También aseguró que, cuando la empresaria se encontraba en casa, algunas trabajadoras tenían que esconderse durante horas en un baño o en el garaje para evitar que las viera.

Delgado Soto denunció además que se le llegó a negar el acceso a agua potable y al baño.

La tercera demanda llegó el 22 de junio y fue presentada por una antigua chef privada de la empresaria. En este caso, la trabajadora denunció discriminación por embarazo, falta de adaptación de sus funciones a su estado de salud y despido improcedente.

Uno de los episodios más graves que recoge su denuncia ocurrió durante la celebración del cumpleaños de uno de los hijos de Jenner en Palm Springs, en febrero de 2025. La chef sostiene que tuvo que afrontar una gran carga de trabajo y que terminó agotada física y emocionalmente. A la mañana siguiente, asegura que sufrió una fuerte hemorragia y tuvo que acudir al hospital, donde le comunicaron que había perdido al bebé. La mujer sostiene que, después de informar de lo ocurrido, fue reprendida por una supervisora y despedida.

Los cuatro procedimientos están vinculados a la misma abogada, Della Shaker, que representa a las antiguas trabajadoras.