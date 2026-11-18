La herramienta que permite identificar esto se llama enchufe medidor de vatios, vatímetro de enchufe o smart plug medidor de consumo

Un electricista explica cómo detectar un cableado defectuoso antes de que provoque una avería “son síntomas críticos”

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Cuando detectamos diferencias en la factura de la luz, a pesar de haber seguido unos patrones de consumo similares mes a mes, comienza una particular búsqueda de culpables. La primera sospecha suele recaer en el frigorífico, en el aire acondicionado durante los meses de más calor o en el calentador de agua cuando hace frío. La segunda nos invita a mirar hacia el ordenador y al televisor. Después, pero con mucha menos frecuencia, apuntamos las sospechas hacia el catálogo de aparatos que permanecen conectados a la corriente durante todo el día y que, aunque parecen apagados, consumen entre uno y cincuenta vatios de manera continua sin que el propietario lo perciba.

La factura fantasma que produce ese consumo continuado puede suponer, según los datos que el IDAE maneja para el conjunto del parque residencial español, entre el 7% y el 11% del gasto eléctrico total de cada hogar. La única forma técnicamente rigurosa para identificar qué aparato en concreto explica esa factura desmedida es utilizar una herramienta específica que hoy está disponible en cualquier ferretería o comercio digital por menos de veinte euros.

Qué es exactamente el enchufe medidor de vatios

La herramienta en cuestión se llama enchufe medidor de vatios, vatímetro de enchufe o smart plug medidor de consumo según el nivel de sofisticación del dispositivo elegido. Se trata de un pequeño accesorio del tamaño aproximado de un cargador de móvil que se intercala entre la toma de la pared y el aparato cuyo consumo se quiere verificar. Una vez conectado, muestra en pantalla (o transmite a una aplicación móvil, en los modelos con conectividad Wi-Fi) información en tiempo real sobre la potencia instantánea del aparato en vatios, el consumo acumulado en kilovatio-hora, su gasto en euros según la tarifa eléctrica introducida y, en los modelos más completos, datos adicionales como voltaje, amperaje, factor de potencia y emisiones asociadas de dióxido de carbono.

Su puesta en funcionamiento es algo tan sencillo como conectar el medidor a la toma, enchufar el aparato al medidor, poner el aparato en su estado habitual y leer directamente los datos que aparecen en pantalla.

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Los aparatos que más sorpresas dan

La sorpresa habitual del usuario que estrena su primer medidor de enchufe la produce el catálogo de aparatos que permanecen consumiendo cantidades considerables de energía sin estar aparentemente en uso.

Una consola de videojuegos apagada puede consumir un vatio de forma continua, pero en modo standby y con la función de arranque instantáneo activada, imprescindible para las actualizaciones nocturnas y las descargas en segundo plano, puede elevarse hasta los 23,3 vatios sostenidos. Un televisor apagado por el mando a distancia mantiene un consumo residual habitual entre 1 y 8 vatios. Un decodificador de televisión puede rondar los 15 o 20 vatios continuos incluso cuando el televisor está completamente apagado. Un microondas con reloj digital permanente consume entre 2 y 4 vatios de forma sostenida las 24 horas del día. Un router de fibra óptica ronda los 5 a 10 vatios continuos. Los cargadores de móvil, tablet o portátil enchufados sin dispositivo conectado consumen entre 0,1 y 0,5 vatios cada uno, cantidad pequeña individualmente pero significativa agregada a lo largo del año.

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Cómo elegir el medidor y qué hacer

El mercado español ofrece tres categorías de dispositivos con precios y prestaciones diferenciadas. Los modelos básicos analógicos,vatímetros de enchufe sin conexión, con pantalla LCD simple, parten de los 12 o 15 euros y miden consumo instantáneo y acumulado con precisión suficiente para el uso doméstico. Los modelos de gama media incluyen medición de voltaje, amperaje y factor de potencia, con pantallas más grandes y capacidad de almacenar históricos de consumo, en la franja de 20 a 30 euros. Los modelos avanzados con conectividad Wi-Fi se sincronizan con aplicaciones móviles como Tapo, Meross o Aqara, permiten programar horarios, controlar el aparato en remoto e integrar el conjunto en sistemas domóticos, con precios entre 30 y 40 euros por unidad o en packs de cuatro por unos 45 euros.