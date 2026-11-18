La prueba duró un minuto y se emitió un pitido con un mensaje de advertencia fijo en pantalla con la interrupción de toda la programación

Cae la red interna de comunicaciones de la agencia de seguridad de EE.UU: las posibles causas

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El ensayo de alerta nacional en Estados Unidos había provocado bulos y especulaciones de todo tipo al coincidir con una caída de las comunicaciones de la agencia de seguridad, del fallo mundial de Microsoft y de la paralización de los vuelos por problemas tecnológicos. Al final, el llamado Sistema de Alerta de Emergencia, interrumpió la programación de televisiones y radios de todo el país durante un minuto en los que se emitió una señal sonora de alerta y un mensaje escrito como parte de una prueba planificada del sistema.

Las televisiones dejaron de emitir su programación habitual momentáneamente y mostraron un mensaje en letras blancas sobre un fondo negro, además de emitir una serie de pitidos acompañados de una voz de fondo que avisaba de lo que sucedía.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) emitió la alerta exactamente a las 14.20 (hora del Este) con un mensaje que decía: “Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Se trata únicamente de una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público”.

La alerta fue programada para interrumpir la programación en canales de televisión y radios de todo el país, en un ensayo de que el presidente de Estados Unidos pueda compartir información vital con los ciudadanos durante una emergencia nacional del tipo que sea. Catástrofe natural, guerra nuclear o cualquier evento imaginable, como todas las especulaciones que circularon pocos días antes de esta prueba.

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La información previa de las autoridades hablaba de una prueba de rutina, que cumplía un requisito legal y que no tenía relación alguna con interrupciones recientes ni con cualquier otra “emergencia secreta”, como aseguraban algunas de las teorías conspirativas que circularon.

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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) la programó para este martes 17 de noviembre y el apagón de los medios estadounidenses ocurrió exactamente a las 2.20 PM hora del Este y volverá a repetirse al menos, una vez cada tres años. La anterior se había emitido en octubre de 2023, aunque esta vez sí incluyeron los móviles.

Cameron Hamilton, administrador de la FEMA subrayó la importancia de estos ensayos: “Durante una emergencia, cada segundo es crucial” y "los sistemas de alerta y aviso de la FEMA garantizan que no se pierda ni un segundo a la hora de hacer llegar a la ciudadanía la información fundamental necesaria para mantenerla a salvo”.

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Este ensayo se ha realizado en un momento en el que el EEUU ha sufrido varios fallos en sistemas tecnológicos, como el de Microsoft, de algunos de sus principales bancos, la reciente suspensión del tráfico aéreo del pasado viernes en todo el país, algo que solo ha ocurrido después de los atentados del 11 de septiembre.