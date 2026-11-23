La OMS denuncia el impacto de los combates y pide paso "seguro" para trabajadores sanitarios y pacientes atrapados en un hospital en la provincia de Ituri

Hay más de 2.000 pacientes ingresados o en aislamiento, mientras que más de 3.200 han recibido el alta tras superar el ébola

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Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado a cerca de 11.800 los casos de ébola confirmados desde la declaración de un nuevo brote en el este del país a mediados de mayo, una situación que deja además alrededor de 5.800 muertos, en medio de problemas a la respuesta sanitaria, también a causa de motivos de seguridad por los combates en esta zona del país africano.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha manifestado en su último balance que hasta el momento se han registrado 11.762 contagios y 5.775 fallecidos, incluidos 39 casos y 23 muertos durante el último día, con una tasa de letalidad que supera la barrera del 49% y se sitúa en el 49,1% desde el inicio del brote.

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Asimismo, ha especificado que en estos momentos hay más de 2.000 pacientes ingresados o en aislamiento, mientras que más de 3.200 han recibido el alta tras superar el ébola, que ha dejado casos en un total de ocho provincias del país --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Norte y Ubangi Sur--, con Ituri como epicentro.

Los ataques en el país agravan el problema

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado del impacto de los "intensos combates" registrados desde el sábado en los alrededores de un hospital en Ituri, que han provocado que los trabajadores sanitarios hayan tenido que refugiarse en la maternidad durante cerca de 24 horas.

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"La situación ha afectado al funcionamiento del hospital y, en general, la respuesta frente al ébola, poniendo en grave peligro a los pacientes, a sus familias y al personal sanitario", ha indicado en un comunicado en redes sociales, en el que ha alertado de que la frecuencia de los ataques en el este de RDC "ha aumentado desde finales de octubre", lo que afecta "gravemente" a la respuesta contra el virus.

"La OMS está colaborando con socios humanitarios que mantienen contacto con las partes en conflicto para organizar una salida segura para el equipo", ha especificado Tedros, quien ha pedido que se garantice su salida "segura" y la protección de las instalaciones hospitalarias, el personal y los pacientes. "La mejor medicina es la paz", ha zanjado.

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El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la OMS.