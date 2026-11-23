La Luna del Castor puede parecer hasta un 14% más grande a nuestra vista

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Este 24 de noviembre España podrá disfrutar de la conocida como Luna del Castor, una superluna que nos permitirá apreciar el satélite a gran tamaño. Además, no solo se podrá ver el 24 de noviembre, cuando alcanzará su fase llena, sino que también estará prácticamente llena los días 23 y 25.

"Esta Luna del Castor es especial porque, en esta ocasión, coincidirá con una superluna, lo que nos permitirá disfrutar más del fenómeno", explica Mar Gómez, astrónoma de Eltiempo.es y doctora en Ciencias Físicas. "Se podrá ver desde toda España y el mejor momento para contemplarla será al anochecer", detalla la experta.

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En esta ocasión, la Luna se situará a unos 360.766 kilómetros de la Tierra frente a los 384.400 kilómetros de distancia media. Según datos de la NASA, este acercamiento es el que hará que pueda parecer hasta un 14 % más grande que una microluna.

La luna se verá un 14% más grande

Esta proximidad también influirá en su brillo, que puede ser hasta un 30 % superior al de una microluna. Y, de hecho, aunque la Luna vaya a estar cerca las Pléyades, un cúmulo de estrellas situado en la constelación de Tauro, su intenso brillo dificultará su observación.

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Para observar este fenómeno, explica la experta, no será necesario utilizar ningún equipamiento especial. "Se puede ver a simple vista, no es necesario ningún telescopio ni gafas especiales”, detalla Gómez. “Lo único que hay que buscar es una buena situación para tener el horizonte oriental despejado".

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La fase de luna llena se alcanzará a las 15:53h del martes

La Luna del Castor también se conoce como Luna de la Escarcha o Luna Helada. Este curioso nombre procede de una tradición norteamericana vinculada a la actividad de los castores que se produce en noviembre, época en la que estos animales se preparan para el invierno.

La fase de luna llena se alcanzará a las 15:53 del martes 24 de noviembre en toda España (una hora menos en Canarias). Pese a que su momento álgido coincidirá con el día en España, al anochecer se podrá disfrutar sobre el horizonte oriental.

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Además, no solo se podrá disfrutar durante toda esa noche, sino que el día previo y el posterior también habrá tiempo para verla prácticamente llena. "Las noches del 23 y del 25 de noviembre la Luna se verá casi llena, por lo que el fenómeno se puede disfrutar casi durante 3 noches seguidas", explica Mar Gómez.