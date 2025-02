El resultado del Sueldazo Fin de Semana de la ONCE de hoy, sábado 15 de febrero de 2025, ha dejado el siguiente número ganador: 67598 , serie 049 y reintegro al 8.

En aquellos sorteos en los que algún premio de la segunda categoría de premios no se haya vendido, la ONCE acumulará un importe de doscientos cuarenta mil euros (240.000€) para incrementar los premios al contado de 1ª y 2ª categoría de futuros sorteos.

Todos los premios de lotería tienen un mínimo exento, que no tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Desde el 1 de enero de 2020, este mínimo exento está en 40.000€. Eso quiere decir, que los primeros 40.000€ de los premios derivados de los juegos de la ONCE celebrados desde el 1 de enero inclusive no tienen retención fiscal .

En el caso de ser beneficiario de varios premios de los sorteos de la ONCE no hay que tributar aunque entre todos alcancen los 40.000 € o más. Solo se tributa si alguno de esos premios llega, por sí solo, a esa cantidad.

Por ejemplo, has jugado dos combinaciones de Eurojackpot y en una tienes un premio de 21.000€, y en otra un premio de 19.000 €, no tendrás que pagar por esos premios, dado que ninguno de ellos alcanza el mínimo exento.

Jugar al Sueldazo Fin de Semana de la ONCE es muy fácil, puedes ganar cada sábado y domingo un sueldazo de 5.000€ al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Para lograrlo hay dos formas: la tradicional que es acudir a un vendedor de los sorteos de la ONCE o contar con una cuenta en JuegosONCE, la web oficial de juegos de la ONCE. Una vez registrados o logueados con nuestras claves hay que acceder a través del menú en el apartado jugar al Sueldazo Fin de Semana.