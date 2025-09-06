Resultado Sueldazo de la ONCE: Comprobar número hoy sábado 6 de septiembre de 2025

Listado completo de números premiados del Sorteo del Sueldazo Fin de Semana de la ONCE del sábado 6 de septiembre de 2025

Comprueba el resultado premiado del viernes 5 de septiembre de 2025

El resultado del Sueldazo Fin de Semana de la ONCE de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025, ha dejado el siguiente número ganador: 43944 y serie 013.

También han resultado premiados los siguientes números adicionales: 16325 serie 020, 51264 serie 032, 62286 serie 020 y 86207 serie 012.

¿Cómo son los premios que reparte el Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE?

Premios al número principal

1 premio de 300.000€ más 60.000 € durante 20 años a las 5 cifras y serie

54 premios de 20.000€ a las 5 cifras

495 premios de 200€ a las 4 últimas cifras

4.950 premios de 30€ a las 3 últimas cifras

49.500 premios de 4€ a las 2 últimas cifras

495.000 premios de 2€ a la última cifra

Premios de los números adicionales

4 premios de 24.000€ al año durante 10 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción

216 premios de 400€ a las 5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción

En un mismo cupón solo son acumulables los premios de primera y segunda categoría. El cupón caduca a los 30 días naturales contados desde el siguiente al del sorteo.

En aquellos sorteos en los que algún premio de la segunda categoría de premios no se haya vendido, la ONCE acumulará un importe de doscientos cuarenta mil euros (240.000€) para incrementar los premios al contado de 1ª y 2ª categoría de futuros sorteos.

¿Cuánto se lleva Hacienda de un cupón de la ONCE?

Todos los premios de lotería tienen un mínimo exento, que no tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Desde el 1 de enero de 2020, este mínimo exento está en 40.000€. Eso quiere decir, que los primeros 40.000€ de los premios derivados de los juegos de la ONCE celebrados desde el 1 de enero inclusive no tienen retención fiscal.

Se aplica un gravamen especial del 20% sobre la cantidad que supere los 40.000€.

En el caso de ser beneficiario de varios premios de los sorteos de la ONCE no hay que tributar aunque entre todos alcancen los 40.000 € o más. Solo se tributa si alguno de esos premios llega, por sí solo, a esa cantidad.

Por ejemplo, has jugado dos combinaciones de Eurojackpot y en una tienes un premio de 21.000€, y en otra un premio de 19.000 €, no tendrás que pagar por esos premios, dado que ninguno de ellos alcanza el mínimo exento.

¿Cómo jugar al Sueldazo Fin de Semana?

Jugar al Sueldazo Fin de Semana de la ONCE es muy fácil, puedes ganar cada sábado y domingo un sueldazo de 5.000€ al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Para lograrlo hay dos formas: la tradicional que es acudir a un vendedor de los sorteos de la ONCE o contar con una cuenta en JuegosONCE, la web oficial de juegos de la ONCE. Una vez registrados o logueados con nuestras claves hay que acceder a través del menú en el apartado jugar al Sueldazo Fin de Semana.

La mecánica del sorteo a través de la web es muy sencilla:

Escoge un número aleatorio al azar para el próximo sorteo. Puedes hacer clic en "Número aleatorio" para ir viendo diferentes números propuestos para tu cupón

Si lo prefieres, puedes escoger una fecha concreta y un número favorito haciendo clic en el texto "Más opciones". Aquí podrás:

Seleccionar una fecha concreta en la que jugar al Sueldazo Fin de Semana

Seleccionar un número o una terminación favorita

Seleccionar el número de cupones que quieres jugar cada día

Haz clic en el botón "Continuar" para añadir tu cupón al carrito

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis juegos".

Una vez celebrado el sorteo, te enviarán un correo electrónico con el resultado de tu cupón del Sueldazo Fin de Semana. En el caso de haber obtenido premio, lo ingresaremos en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Nota: La única lista oficial de resultados válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Informativos Telecinco no se hace responsable en caso de errores u omisiones.