El nuevo timo del WhatsApp que promete premios de lotería: así te roban sin que lo notes

Detrás de este timo hay ciberdelincuentes que buscan robar tus datos personales y bancarios

El timo del "boleto premiado": cómo funciona la estafa por email que sigue vaciando cuentas bancarias

Compartir







“Enhorabuena, eres el ganador de 50.000 euros en la Lotería Nacional”. Este mensaje puede llegarte por WhatsApp, e incluso tiene el logo de Loterías y Apuestas del Estado, además de mencionar sorteos reales. Pero en realidad no existe tal premio. Detrás hay ciberdelincuentes que buscan robar tus datos personales y bancarios a través de un nuevo fraude que, según los expertos, está ganando fuerza en España.

Un timo cada vez más sofisticado

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del INCIBE, ha alertado recientemente de una campaña de phishing que se difunde por WhatsApp y que simula dar premios de sorteos de lotería. El mensaje suele incluir un enlace con apariencia legítima, por ejemplo, con dominios que contienen palabras como lotería, premio o oficial, pero que en realidad redirige a una web fraudulenta que imita el portal de Loterías y Apuestas del Estado.

PUEDE INTERESARTE Así pueden utilizar tus datos para evadir impuestos en los premios de lotería: qué hacer para protegerte

De esta forma, las potenciales víctimas de este timo acceden a una web falsa que les solicita datos personales como nombre completo, DNI, número de teléfono o incluso datos bancarios con la excusa de gestionar el supuesto premio.

En muchos casos, una vez introducidos estos datos, se activa una segunda fase del engaño, con una supuesta “verificación” que exige introducir el código de un SMS que realmente puede tratarse de un intento de validar operaciones de pago o transferencias en segundo plano, o incluso se puede recibir una llamada telefónica de alguien que se hace pasar por un trabajador de la entidad.

El papel del DNI en el fraude

Uno de los riesgos más graves de este fraude es que los estafadores están solicitando copias del Documento Nacional de Identidad. Como se advierte desde distintos ámbitos, con estos datos pueden realizar suplantaciones de identidad que se utilizan para contratar servicios de telefonía, abrir cuentas bancarias o incluso solicitar microcréditos a nombre de la víctima.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este tipo de fraude no es nuevo, pero en los últimos meses ha evolucionado en estética, lenguaje y mecanismos técnicos. Ya no hay faltas de ortografía ni enlaces absurdos. Ahora todo parece creíble. Incluso los supuestos “mensajes oficiales” incluyen imágenes, número de sorteo y fechas que coinciden con los sorteos reales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, se trata de un timo que ha aparecido en distintas variantes, algunas de ellas adaptadas a eventos concretos como el Sorteo del Niño o el Sorteo Extraordinario de Verano.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Un timo que se adapta a los tiempos

Los ciberdelincuentes se aprovechan de la confianza, la rutina digital y la emoción. El WhatsApp ha sustituido al SMS como canal preferente del fraude. Las webs falsas ya no están llenas de errores, y los timos no siempre implican una petición directa de dinero. A veces basta con un número de cuenta, un número de móvil o un escaneo de un DNI.

En un entorno cada vez más digital, la información es la mejor defensa. Y en este caso, como advierte OSI, hay una regla de oro que nunca falla: “Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente es falso”.