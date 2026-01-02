Así usan la inteligencia artificial las casas de apuestas para predecir tu comportamiento a la hora de jugar

Se usa inteligencia artificial avanzada para aprender e identificar riesgos en el comportamiento de los jugadores

La inteligencia artificial ya no es solo una promesa del futuro para el sector del juego: es una herramienta clave para modelar, anticipar y modular el comportamiento de los usuarios. Operadores como Entain han desarrollado sistemas que “trabajan entre bambalinas usando inteligencia artificial avanzada para aprender e identificar riesgos en el comportamiento del jugador, de modo que podamos intervenir antes de que se desarrolle un problema”. En España, el Real Decreto 176/2023 exige que los operadores promuevan “entornos más seguros de juego” mediante mecanismos activos de detección y protección.

Datos y señales que alimentan los modelos predictivos

Las casas de apuestas no se quedan en lo obvio como los depósitos o las pérdidas, sino que combinan múltiples señales de comportamiento para construir perfiles dinámicos. Entain, a través de su programa ARC (Advanced Responsibility & Care), monitoriza indicadores conductuales como la frecuencia de juego, los cambios en los patrones de gasto o la duración de sesiones. Además, al vincular esos datos con fuentes externas, su módulo de IA realiza un análisis de datos en tiempo real y analíticas externas para tomar decisiones basadas en evidencia.

ARC opera en conjunto con tecnologías como GameScanner para lograr una detección temprana de comportamientos de riesgo, lo que posibilita una actuación más precisa.

Cómo y cuándo intervienen los sistemas

No basta con evaluar riesgo: los sistemas necesitan actuar. En el caso de Entain, ARC permite que los operadores intervengan en tiempo real y de forma individualizada cuando detectan patrones que sugieren una escalada hacia el riesgo.

Por ejemplo, si detectan que un usuario mantiene una frecuencia de apuestas elevada, con depósitos crecientes o cambios abruptos en sus hábitos, pueden activar límites de apuesta, alertas automáticas, pausas obligatorias o solicitar verificaciones adicionales.

El marco regulatorio español

Con la aprobación del Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo, España refuerza su normativa sobre juego seguro, imponiendo obligaciones concretas a los operadores. El decreto obliga a que los operadores identifiquen, agrupen y gestionen a usuarios con “comportamientos de juego intensivo” y “uso de comportamientos de riesgo”.

Los participantes con un comportamiento de juego intensivo son aquellos que registran pérdidas netas semanales superiores a 600 € (o 200 €, si tienen 25 años o menos) durante tres semanas consecutivas. Estas clasificaciones permiten que los operadores apliquen restricciones como prohibir el uso de tarjetas de crédito, exigir medios de pago nominativos o suspender privilegios promocionales. Además, uno de los objetivos del decreto es que los operadores remitan al jugador un resumen de su actividad cada mes, con datos como depósitos medios, pérdidas acumuladas y tiempo de conexión.

En resumidas cuentas, tu comportamiento cuenta como dato. Todo lo que haces, desde cuánto juegas hasta cuándo cambias tus niveles de apuesta, sirve como input para un algoritmo que te “etiquetará” como usuario de bajo o alto riesgo. La intervención puede ser inmediata. Si tus patrones muestran señales latentes, el sistema puede reaccionar: límites, alertas o bloqueos automáticos pueden activarse sin aviso previo visible.

No es discriminación: es prevención programada. El propósito oficial de estos sistemas (por lo menos según sus comunicados) es prevenir la escalada hacia el juego problemático, asumiendo que “intervenir antes de que se desarrolle un problema” es más efectivo.