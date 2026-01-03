Test rápido para saber si estás desarrollando una relación tóxica con las apuestas

El BBGS es un breve cuestionario de tres preguntas para salir de dudas sobre tu relación con el juego

Consumo endurece los mensajes de advertencia antiludopatía: "La probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75 %"

“Los juegos de azar y de apuestas pueden causar daños graves en la salud”, incluyendo dificultades financieras, ruptura de relaciones y problemas de salud mental, advierte la OMS. Para una detección temprana, existen cribados ultracortos validados que puedes aplicar en casa y que solo sirven para orientar si conviene realizar una evaluación en profundidad más profesional.

Cómo autoevaluarte en 1 minuto (BBGS oficial)

Usa el Breve Cuestionario Biosocial sobre los juegos de apuestas (BBGS), disponible en español de la mano de la Division on Addiction de Cambridge y Harvard. Basta con responder sí/no a estas tres simples preguntas, que hacen referencia a un periodo determinado: los últimos 12 meses:

¿Te has sentido inquieto, irritable o ansioso al intentar dejar o reducir las apuestas que realizas en distintos juegos?

¿Has tratado de ocultarle a tu familia o a tus amigos cuánto has apostado?

¿Has necesitado ayuda de familiares o amigos o de asistencia social como consecuencia de los juegos de apuestas?

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es ‘sí’, la persona que ha respondido corre el riesgo de desarrollar un problema con los juegos de apuestas y debería buscar una valoración.

Doble comprobación opcional (2 preguntas)

Añade el Mentira/Apuesta, que es otra forma de cribado brevísimo usado en distintas encuestas y consultas, disponible también en español:

¿Has sentido alguna vez la necesidad de apostar más y más dinero?”

¿Alguna vez has tenido que mentirles a personas importantes sobre cuánto ha jugado y apostado?

Si respondes ‘sí’ a cualquiera de estas preguntas, sería un claro indicativo de que existe una necesidad de derivación a profesionales para una evaluación.

El Ministerio de Sanidad describe Mentira/Apuesta como instrumento de cribado de tan solo dos preguntas basado en DSM y usado en las encuestas oficiales.

Además de estos sencillos cuestionarios hay otras formas de determinar que estamos en peligro respecto a nuestra relación con el juego. Por ejemplo, Loterías y Apuestas del Estado ofrece un “ test de juego responsable y de prevención de conductas adictivas” para autoevaluación; sus resultados advierten que si se ha contestado a una o más preguntas con un SÍ, el sujeto podría tener algún problema con el juego. Es cuyo caso se recomienda contactar con centros especializados en este problema.

Por otra parte, la DGOJ centraliza guías de juego seguro y medidas de protección (límites, autoexclusión, etc.).

Qué hacer si la respuesta es sí

Pide ayuda profesional : Un “sí” en BBGS o Lie/Bet no es diagnóstico, pero sí justifica una evaluación clínica. (Criterio de BBGS.)

: Un “sí” en BBGS o Lie/Bet no es diagnóstico, pero sí justifica una evaluación clínica. (Criterio de BBGS.) Activa barreras inmediatas : Usa límites de depósito, pausas y autoexclusión en tu operador; consulta el apartado de “medidas para un juego seguro” en la DGOJ.

: Usa límites de depósito, pausas y autoexclusión en tu operador; consulta el apartado de “medidas para un juego seguro” en la DGOJ. Recuerda el porqué: La OMS subraya los daños potenciales del juego; actuar antes evita que se consoliden.

Si cualquiera de las tres preguntas del BBGS o de las dos del Mentira/Apuesta te salen sí, no hagas oídos sordos. Se trata de claras señales de riesgo que, según todos los expertos justifican parar, pedir ayuda y aplicar medidas de protección cuanto antes.