Cómo afecta el tipo de cambio si cobras un premio de una lotería internacional: países que más convienen

El tipo de cambio puede marcar una diferencia al ganar una lotería

Estas son las principales loterías en otros países que ofrecen premios vitalicios: ¿puedo jugar desde España?

Cuando pensamos en ganar un gran premio de lotería, solemos imaginar el dinero en nuestra moneda local. Pero ¿qué ocurre si ese premio es en otro país y tenemos que convertirlo a euros? El tipo de cambio puede marcar una diferencia, aunque eso no significa necesariamente que “valga la pena” comprar lotería en ese país solo por su moneda más fuerte.

Por ejemplo, en el juego EuroMillions que se vende en varios países europeos, los premios están establecidos en euros para la mayoría de participaciones. Según su página oficial: “Cuando un premio gordo se gana en el Reino Unido, la cifra equivalente en libras se paga, basada en el tipo de cambio del día del sorteo”. Esto significa que si la libra británica cotiza por encima de la paridad frente al euro, el ganador podría recibir más libras al convertir desde euros; pero si la libra está débil, obtendrá menos al convertir a euros.

De esta forma, en el momento de redactar este artículo 1 libra = 1,14034 euros según el tipo de cambio actualizado. Por tanto, si la moneda del país receptor se sitúa por encima de esa equivalencia, podría haber una ventaja visible al convertir a euros.

¿Qué países podrían dar ventaja por su moneda?

Analizando valores recientes:

Reino Unido : con 1 GBP ≈ 1,14 EUR, se encuentra en un escenario donde la libra cotiza más fuerte que el euro. Si el premio se paga en libras, podría haber “ganancia” al convertir a euros.

: con 1 GBP ≈ 1,14 EUR, se encuentra en un escenario donde la libra cotiza más fuerte que el euro. Si el premio se paga en libras, podría haber “ganancia” al convertir a euros. Suiza : 1 EUR ≈ 0,93 CHF (francos suizos) según datos del Banco Central Europeo. La moneda suiza cotiza por encima de 1 CHF por euro invertido, pero al convertir premio de francos suizos a euros el efecto puede ser inverso.

: 1 EUR ≈ 0,93 CHF (francos suizos) según datos del Banco Central Europeo. La moneda suiza cotiza por encima de 1 CHF por euro invertido, pero al convertir premio de francos suizos a euros el efecto puede ser inverso. Estados Unidos: 1 EUR ≈ 1,15 USD según conversor. Si el premio se pagase en dólares y luego se convierte a euros, la ventaja dependería de la cotización inversa del dólar respecto al euro.

Por tanto, el país que podría “más convenir” en términos de tipo de cambio sería el Reino Unido, dada la fortaleza de la libra frente al euro en el momento señalado.

Sin embargo, conviene tener en cuenta una serie de condiciones que matizan estas cuentas. Primero, las loterías extranjeras pueden no permitir la participación de residentes en otro país o exigir fiscalidad específica. Un análisis señala que: “Los expatriados se enfrentan a problemas únicos cuando ganan loterías en el extranjero: leyes fiscales, cambio de moneda y reglas legales varían enormemente por país”.

Segundo, cambiar el premio no es automático ni al tipo “mágico”: si ganas en euros en otro país, el premio puede ya estar fijado en euros y luego tú lo conviertes; o puede estar fijado en la moneda local. En el caso del EuroMillions se indica que “los premios pueden variar en función del tipo de cambio, de cuántos billetes se vendieron y cuántos acertantes hay”.

Tercero, hay que restar impuestos, coste de conversión, tiempo y posibles retenciones exteriores. Es decir: la ventaja del tipo de cambio puede diluirse o desaparecer.

Finalmente, jugar lotería en otro país solo por su divisa más fuerte se parece más a una apuesta extra de conversión de moneda que a una estrategia fiable de ganar lotería.