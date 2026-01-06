Estas son las principales loterías en otros países que ofrecen premios vitalicios: ¿puedo jugar desde España?

Existen loterías en países como Reino Unido, Francia, Alemania o EE.UU. con premios de renta vitalicia o plurianual

Sorteos internacionales: cómo participar y qué diferencias hay con los nacionales

Antes de soñar con “una paga de por vida”, conviene separar el mito del dato. Son varias las loterías internacionales que ofrecen rentas periódicas como alguno de sus grandes premios.

Las principales loterías vitalicias

En el Reino Unido, la modalidad Set For Life anuncia literalmente “£10,000 al mes durante 30 años” como tope de premio, según la web oficial de la The National Lottery. En Estados Unidos existen dos formatos muy populares: Lucky for Life, un juego multiestatal cuyo tope es “$1,000 al DÍA de por VIDA”, con un segundo nivel de “$25,000 al AÑO de por VIDA”, de acuerdo con páginas oficiales de loterías estatales; y Cash4Life, que también ofrece como premio “mil dólares al día para toda la vida” al acertar la combinación completa y “mil dólares por semana de por vida” si se acierta todo excepto el Cash Ball.

Francia ofrece la versión más explícita en su Keno – Gagnant à Vie. En este caso la organizadora, la Française des Jeux, indica que el ganador puede elegir “100.000€ al año para toda la vida o 2 millones de euros al contado”, accesible con determinadas configuraciones de apuesta. Alemania mantiene una tradición de lotería-renta con GlücksSpirale, de el operador público de Baden-Wurtemberg explica la opción de “20 años de 10.000 euros al mes o un pago único de 2,1 millones”. Italia, por su parte, comercializa Win for Life Classico, y su organizadora, Sisal, detalla premios de “3.000€ al mes durante20 años” en la categoría principal.

¿Puedo jugar a estos sorteos desde España?

La pregunta clave para un lector en España es obvia: ¿puedo participar desde aquí? El marco regulatorio español es tajante con las loterías de ámbito estatal: están reservadas a operadores designados por ley, que son SELAE y ONCE.

Además, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) advierte que, “en España, para ofrecer juego online de ámbito estatal, es necesario disponer de título habilitante”, lo que excluye a los sitios que operan sin licencia ni autorización válida en territorio español. En la propia DGOJ existe un epígrafe específico de “juego reservado (loterías)” que detalla el régimen aplicable y el papel de SELAE y su red de ventas, reforzando que la comercialización en España está sujeta a ese marco.

¿Qué implica esto en la práctica? Que no es legal que estos operadores extranjeros sin autorización ofrezcan participaciones de estos sorteos en España, como si fueran productos locales, ni que webs no habilitadas capten jugadores españoles para esas loterías.

Otra cosa sería comprar directamente en el país de origen a través de canales oficiales que permitan a no residentes participar (muchas veces exigiendo domicilio, método de pago local o verificación de identidad), o adquirir el boleto físicamente allí. Pero esa posibilidad no convierte en legales en España intermediaciones online sin título habilitante. La doctrina administrativa reciente y las actuaciones sancionadoras de la DGOJ frente a operadores sin licencia han ido precisamente en esa línea: impedir la oferta de juego no autorizado a jugadores españoles.

En conclusión, sí existen loterías extranjeras con premios de renta vitalicia o plurianual. Pero jugar desde España a través de webs no autorizadas vulnera la normativa española sobre juego reservado y licencias. Si tu interés es meramente informativo o turístico, acude siempre a los sitios oficiales de cada operador y, si llegas a participar fuera de España, comprueba las condiciones para no residentes y la fiscalidad correspondiente; dentro de España, recuerda que la oferta legal de loterías es la de SELAE y ONCE y cualquier alternativa online debe contar con título habilitante reconocido por la DGOJ.