Las cámaras de TVE enfocaron al público y un hombre se llevó todas las miradas por su curiosa vestimenta

La anécdotas de la gala de los Premios Goya 2026: hermanos, 'pelazos', rumba, lengua de signos y ¡Vivan los Fernández!

La 40 edición de los premios Goya ha dejado varios momentos memorables y algún que otro meme. En los primeros momentos de la ceremonia, ha sido premiada Nagore Aramburu por su papel en Los Domingos, Álvaro Cervantes por su papel en Sorda y la Tardes de soledad de Albert Serra.

Durante su discurso de agradecimiento, las cámaras de TVE enfocaron al público y allí se ha podido ver a un hombre que se ha llevado todas las miradas en redes sociales.

Una corbata de Pokémon, una de las protagonistas de la gala

Esta persona se levantó para aplaudir a la actriz pero lo que llamó fue su peculiar vestimenta. Muchos se fijaron en que llevaba una corbata de Pokémon, un gesto para la serie animada que cumple 30 años. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre su vestimenta.

"El jambo que lleva una putísima corbata de Pokémon y no le paran de enfocar: TE AMO", ha dicho un usuario en la red social X. "Que alguien le de un Goya al de la corbata Pokémon", añadió otro. Aunque esta gala ha dejado otros momentos relacionados con la política.

La figura de Franco y el apoyo a Palestina: los momentos políticos de la gala

Muchos miembros de la industria llevaban en la solapa de sus trajes y vestidos una chapa en apoyo al pueblo de Palestina con forma de sandía. Mientras hablaban de La Cena -la película que va sobre organizar una cena para Franco- el actor Alberto San Juan aprovechó para señalar el peligro que existe por "banalizar" la figura de Franco.

"Como era un tipo. Lo menos importante es que fuera gordito, bajito y con voz de pito. Y es casi lo que más se conoce", señala. "Casi mejor que hubiera tenido una pinta coherente con su ser: que era un atroz genocida", sentenció sobre la figura del dictador.