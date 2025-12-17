La matrícula de un 'Escarabajo' de 1970 que dejó un cuarto premio de la Lotería de Navidad en A Coruña

Jorge Bergantiños 17 DIC 2025 - 11:00h.

Los números de la matrícula del coche de los años 70, coincidían con el cuarto premio de la Lotería de Navidad de 2024

Rodri, propietario del vehículo y Mar, expropietaria, fueron los agraciados después de que la mujer, que llevaba 25 años jugando a ese número, le contase al comprador su tradición

A CoruñaLas supersticiones a la hora de escoger un décimo de la lotería de Navidad son muy variadas, desde la fecha de un acontecimiento especial como una boda o los números que se repiten año tras año sin cesar esperando a la suerte. Precisamente, Mar y Rodri, con una historia peculiar, después de insistir con el 77.768, al final se llevaron 20.000 euros del cuarto premio del pasado Sorteo Extraordinario de Navidad.

Rodri, vecino de Coruña de 37 años, es fanático de los coches clásicos y llevaba tiempo buscando un Volkswagen "Escarabajo", siempre le habían gustado pero nunca había tenido uno. En su búsqueda se topó con Mar y resulta que la conocía su hermana, así que todo parecía más fácil. Tras convencerla para que se lo vendiera y después del apretón de manos, le confesó la tradición que llevaba años siguiendo sin excepción: comprar un décimo de lotería de Navidad con las mismas cifras que aparecen en la matrícula del coche del año 1970, el 77.768.

La pregunta era obvia, ¿le había tocado alguna vez la lotería a Mar? Las probabilidades de que te toque el Gordo son de 1 entre 100.000, por lo que la respuesta caía de cajón, “no, desde el año 1989, no”. 25 años jugando al mismo número, sin suerte, como tantos otros números que no traen premio cada sorteo.

Pero Rodri le hizo caso, los dos primeros años tras su adquisición, el 77.768 no había sido agraciado, pero el 22 de diciembre de 2024, el cuarto premio, el más tempranero, era gritado con fuerza por los Niños de San Ildefonso y resulta, que era el mismo número de la matrícula de su coche. A las 9:57 horas de la mañana, le habían tocado 20.000 euros.

Mar mantuvo la tradición a pesar de vender el coche

Ese coche era muy especial para Mar, fue su primer vehículo y lo utilizaba asiduamente antes de la venta, pero decidió darle un relevo y comprar uno más nuevo. A pesar de que ya no tenía el "Escarabajo", como cada año desde el 1989, esta vecina de Betanzos, volvió a comprar el décimo y por primera vez le tocó. La tradición al final tuvo su premio.

La comunicación más especial se produjo pocos minutos después porque Rodri no sabía que Mar había comprado ese año el décimo y viceversa, pero al enterarse ambos se llevaron una gran sorpresa, los dos habían ganado 20.000 euros por el coche que les unía.

La historia del Beetle corrió como la pólvora, al igual que corrió esa mañana el coche y desde 1989 por la provincia de A Coruña, pero ese día más porque lucía su flamante placa premiada por las calles de la ciudad herculina. Precisamente hasta la propia marca alemana se ha hecho eco de la historia, con un vídeo publicado en sus redes sociales.

Ahí podemos escuchar un material inédito, el audio de Whatsapp que mandó Rodri a un contacto, cuando se enteró de que le había tocado la lotería “al final la tradición se cumplió, estoy que no me lo creo, se me ponen los pelos de punta” decía emocionado en esa nota de voz. Reconoce que desde ese momento el coche es un “amuleto”.

No fueron los únicos felices en A Coruña

La alegría de ese 77.768 fue muy repartida por España, principalmente 40 series en Madrid, pero también Badajoz o Pontevedra, además de A Coruña. Pero para cerrar esta historia redonda, el destino tenía una última sorpresa.

No les habían tocado los 20.000 euros, pero la Administración de Lotería número 30 de A Coruña, llamada Don Dinero, llevaba 10 años abierta y en esa década nunca habían repartido un premio de Navidad. Allí la madre de Rodrigo compró el décimo premiado, Mar desde Betanzos, lo había comprado por internet. Gracias a la matrícula, esta administración coruñesa repartió por primera vez un premio extraordinario, algo que nunca se olvida.