En esta carta, Santos destacaba que era consciente de que el camino iba a ser "duro", pero que lo recorría "con la mejor compañía". "No elegimos las cosas que nos pasan, pero sí podemos decidir los valores con los que las enfrentamos. El Consistorio ha destacado su "dedicación y su profunda vocación de servicio público" de quien fuera también diputado por Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid entre 2021 y 2023.

En su última comunicación pública afirmaba: "No elegimos las cosas que nos pasan, pero sí podemos decidir los valores con los que las enfrentamos. Con el amor en quienes quiero, la esperanza en quienes me cuidan y la confianza en quienes me acompañan, enfrentó esta nueva etapa. Con todo."