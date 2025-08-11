Un nuevo incendio en la Comunidad de Madrid, en Tres Cantos, ha amenazado a los vecinos de la localidad ante su cercanía a las viviendas

Un incendio avanza rápido en Tres Cantos después de que el fuerte viento provocado por una tormenta en la sierra haya dado lugar a las llamas en la zona de la pradera. Los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre las siete de la tarde.

Varias dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid se trasladaron hasta la zona al recibir el aviso y ahora continúan trabajando en las labores de extinción. Sin embargo, las fuertes rachas de viento que ya están por casi todas las zonas de la capital hacen que sea más difícil poder controlarlo y estabilizarlo a tiempo.

El fuego amenaza a los vecinos

La población de Tres Cantos ya ha quedado asolada por una gran humareda que ya se puede ver desde diferentes localidades madrileñas. Un total de tres helicópteros y 14 dotaciones de bomberos se encuentran en el lugar de los hechos para evitar que las llamas se acerquen al núcleo urbano y tratar de impedir un desalojo de su población.

Ante la cercanía del fuego a las viviendas, la Comunidad de Madrid ha declarado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA).