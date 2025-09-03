Lugares y horarios programados para los cortes de luz de este miércoles en la Comunidad de Madrid
Iberdrola justifica los cortes programados son debidos al “mantenimiento y mejora” de la red eléctrica
MadridLos cortes de luz programados para diferentes localidades de la Comunidad de Madrid y la capital continúan este miércoles 3 de septiembre y finalizarán el próximo viernes 5 de septiembre.
Iberdrola ha justificado que los cortes programados son debidos al “mantenimiento y mejora” de la red eléctrica, y pide “evitar hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves”.
Cortes de luz en Madrid
Miércoles 3 de septiembre
ALCOBENDAS (09:00 a 11:00)
- Cl Camino De Mesoncillos: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64 1
GETAFE (08:00 a 08:55)
- Cl Estudiantes: 9, 11
- Cl Eugenio Serrano: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15 A, 15, 17, 19
- Cl Gabriel Y Galán: 1, 2, 3, 4
- Cl Leganés: 14
- Gl Isidro Parejo Risco: 2
- Pe Estación: 1 SN
- Pe Felipe Calleja: 1 PR 1, 3 1, 5, 6 PR, 9, 11, 13, 17 BI
(16:15 a 17:00)
- Cl Estudiantes: 9, 11
- Cl Eugenio Serrano: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15 A, 15, 17, 19
- Cl Gabriel Y Galán: 1, 2, 3, 4
- Cl Leganés: 14
- Gl Isidro Parejo Risco: 2
- Pe Estación: 1 SN
- Pe Felipe Calleja: 1 PR 1, 3 1, 5, 6 PR, 9, 11, 13, 17 BI
LAS ROZAS DE MADRID (09:00 a 11:00)
- Pe Pinar: 37
MADRID (01:15 a 03:15)
- Cl Alcalde Sainz De Baranda: 39, 40 PR 1, 40, 41, 42, 43, 44 PR, 44
- Cl Doce De Octubre: 23, 25, 27, 33
- Cl Fernán Gonzalez: 67, 71 /
- Cl Maiquez: 50, 52, 60, 64, 66
(03:30 a 05:30)
- Cl Alcalde Sainz De Baranda: 29, 33, 35 PR, 36
- Cl Doce De Octubre: 30 4, 32
- Cl Maiquez: 31, 54
(08:00 a 10:00)
- Cl Oña: 61, 63
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (08:15 a 10:00)
- Cl Fray Luis De León: 19
- Pe Miguel Unamuno: 80 1, 80
TORREJÓN DE LA CALZADA (08:30 a 10:30)
- Cn Humanes: 1 2, 4
- Cr Navalcarnero-Villarejo Salvanés (M-404): 250 KM 05, 250 KM 07, 263 KM
TORREJÓN DE VELASCO (08:30 a 10:30)
- Cr Navalcarnero-Villarejo Salvanés (M-404): 252 KM D1
Jueves 4 de septiembre
BECERRIL DE LA SIERRA (09:00 a 13:00)
- Av. Las Flores: 25, 27, 29, 31
- Cl Azaleas: 2, 3, 5, 6, 7, 9
- Cl Camelias: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
- Cl Flor De Lis: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
- Cl Gladiolos: 2, 3, 4
- Cl Hortensias: 1, 2, 3, 4, 6, 8
- Cl Magnolias: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Cl Nardos: 4, 11
- Cl Orquídeas: 20
- Cl Petunias: 3, 5
- Cl Rosas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17
- Cl Violetas: 2, 4
- Cr El Escorial-Torrelaguna (M-623): 20 KM
- Di Camino Del Rio
- 1 Pz José Jaspe: 2, 3, 4, 5
LAS ROZAS DE MADRID (09:00 a 11:00)
- Av. Atenas: 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48
- Cl Gadir: 1, 2, 3 A, 3 B, 4, 9
MAJADAHONDA (10:00 a 10:45)
- Av. Príncipe de Asturias: 1 PR, 9 1, 9 2
- Cl Mar Adriático: 19
- Cl Mar Mediterráneo: 60 PR, 60, 62
(11:00 a 11:45)
- Av. Príncipe de Asturias: 13 PR, 13, 15
- Cl Mar Mediterráneo: 54, 56
- Cl Mare Nostrum: 32
MORALZARZAL (09:00 a 13:00)
- Av. Flores: 4
- Cl Fuente Piojo: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 PR, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- Cl Samburiel: 1 A, 1 B, 2 BI, 2, 3, 6, 8, 10, 12
- Po Catorce: 16 PC, 25
- PC Móstoles
MÓSTOLES (09:00 a 11:00)
- Av. Dos De Mayo: 25 D
- Cl Huesca: 1, 3, 5, 6 PR, 7, 9, 11, 13, 15
- Cl Rio Tajuña: 8, 10
(15:45 a 16:00)
- Av. Dos De Mayo: 25 D
- Cl Huesca: 1, 3, 5, 6 PR, 7, 9, 11, 13, 15
- Cl Rio Tajuña: 8, 10
TRES CANTOS (09:00 a 09:30)
- Av. 21 de Marzo: 22 BI, 22 1, 22 2, 22 3, 22 4, 22 5, 22 6, 22 7, 22 8
- Cl Letonia: 11 1, 11 2, 11 3
(17:30 a 18:00)
- Av. 21 de Marzo: 22 BI, 22 1, 22 2, 22 3, 22 4, 22 5, 22 6, 22 7, 22 8
- Cl Letonia: 11 1, 11 2, 11 3
Viernes 5 de septiembre
COLLADO VILLALBA (08:00 a 09:00)
- Cl Doctor José María Poveda: 25 PR
FUENLABRADA (00:15 a 01:30)
- Av. Hospital: 2 PR / Cl Ernest Lluch: 1
(02:00 a 04:00)
- Cl Andorra: 3, 5, 7, 9 PR, 9, 11, 13
- Cl Italia: 14
MAJADAHONDA (09:00 a 11:00)
- Cr Plantío: 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122