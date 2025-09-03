Lugares y horarios programados para los cortes de luz de este miércoles en la Comunidad de Madrid

Iberdrola justifica los cortes programados son debidos al “mantenimiento y mejora” de la red eléctrica

MadridLos cortes de luz programados para diferentes localidades de la Comunidad de Madrid y la capital continúan este miércoles 3 de septiembre y finalizarán el próximo viernes 5 de septiembre.

Iberdrola ha justificado que los cortes programados son debidos al “mantenimiento y mejora” de la red eléctrica, y pide “evitar hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves”.

Cortes de luz en Madrid

Miércoles 3 de septiembre

ALCOBENDAS (09:00 a 11:00)

Cl Camino De Mesoncillos: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64 1

GETAFE (08:00 a 08:55)

Cl Estudiantes: 9, 11

Cl Eugenio Serrano: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15 A, 15, 17, 19

Cl Gabriel Y Galán: 1, 2, 3, 4

Cl Leganés: 14

Gl Isidro Parejo Risco: 2

Pe Estación: 1 SN

Pe Felipe Calleja: 1 PR 1, 3 1, 5, 6 PR, 9, 11, 13, 17 BI

(16:15 a 17:00)

Cl Estudiantes: 9, 11

Cl Eugenio Serrano: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15 A, 15, 17, 19

Cl Gabriel Y Galán: 1, 2, 3, 4

Cl Leganés: 14

Gl Isidro Parejo Risco: 2

Pe Estación: 1 SN

Pe Felipe Calleja: 1 PR 1, 3 1, 5, 6 PR, 9, 11, 13, 17 BI

LAS ROZAS DE MADRID (09:00 a 11:00)

Pe Pinar: 37

MADRID (01:15 a 03:15)

Cl Alcalde Sainz De Baranda: 39, 40 PR 1, 40, 41, 42, 43, 44 PR, 44

Cl Doce De Octubre: 23, 25, 27, 33

Cl Fernán Gonzalez: 67, 71 /

Cl Maiquez: 50, 52, 60, 64, 66

(03:30 a 05:30)

Cl Alcalde Sainz De Baranda: 29, 33, 35 PR, 36

Cl Doce De Octubre: 30 4, 32

Cl Maiquez: 31, 54

(08:00 a 10:00)

Cl Oña: 61, 63

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (08:15 a 10:00)

Cl Fray Luis De León: 19

Pe Miguel Unamuno: 80 1, 80

TORREJÓN DE LA CALZADA (08:30 a 10:30)

Cn Humanes: 1 2, 4

Cr Navalcarnero-Villarejo Salvanés (M-404): 250 KM 05, 250 KM 07, 263 KM

TORREJÓN DE VELASCO (08:30 a 10:30)

Cr Navalcarnero-Villarejo Salvanés (M-404): 252 KM D1

Jueves 4 de septiembre

BECERRIL DE LA SIERRA (09:00 a 13:00)

Av. Las Flores: 25, 27, 29, 31

Cl Azaleas: 2, 3, 5, 6, 7, 9

Cl Camelias: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

Cl Flor De Lis: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24

Cl Gladiolos: 2, 3, 4

Cl Hortensias: 1, 2, 3, 4, 6, 8

Cl Magnolias: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Cl Nardos: 4, 11

Cl Orquídeas: 20

Cl Petunias: 3, 5

Cl Rosas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Cl Violetas: 2, 4

Cr El Escorial-Torrelaguna (M-623): 20 KM

Di Camino Del Rio

1 Pz José Jaspe: 2, 3, 4, 5

LAS ROZAS DE MADRID (09:00 a 11:00)

Av. Atenas: 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48

Cl Gadir: 1, 2, 3 A, 3 B, 4, 9

MAJADAHONDA (10:00 a 10:45)

Av. Príncipe de Asturias: 1 PR, 9 1, 9 2

Cl Mar Adriático: 19

Cl Mar Mediterráneo: 60 PR, 60, 62

(11:00 a 11:45)

Av. Príncipe de Asturias: 13 PR, 13, 15

Cl Mar Mediterráneo: 54, 56

Cl Mare Nostrum: 32

MORALZARZAL (09:00 a 13:00)

Av. Flores: 4

Cl Fuente Piojo: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 PR, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Cl Samburiel: 1 A, 1 B, 2 BI, 2, 3, 6, 8, 10, 12

Po Catorce: 16 PC, 25

PC Móstoles

MÓSTOLES (09:00 a 11:00)

Av. Dos De Mayo: 25 D

Cl Huesca: 1, 3, 5, 6 PR, 7, 9, 11, 13, 15

Cl Rio Tajuña: 8, 10

(15:45 a 16:00)

Av. Dos De Mayo: 25 D

Cl Huesca: 1, 3, 5, 6 PR, 7, 9, 11, 13, 15

Cl Rio Tajuña: 8, 10

TRES CANTOS (09:00 a 09:30)

Av. 21 de Marzo: 22 BI, 22 1, 22 2, 22 3, 22 4, 22 5, 22 6, 22 7, 22 8

Cl Letonia: 11 1, 11 2, 11 3

(17:30 a 18:00)

Av. 21 de Marzo: 22 BI, 22 1, 22 2, 22 3, 22 4, 22 5, 22 6, 22 7, 22 8

Cl Letonia: 11 1, 11 2, 11 3

Viernes 5 de septiembre

COLLADO VILLALBA (08:00 a 09:00)

Cl Doctor José María Poveda: 25 PR

FUENLABRADA (00:15 a 01:30)

Av. Hospital: 2 PR / Cl Ernest Lluch: 1

(02:00 a 04:00)

Cl Andorra: 3, 5, 7, 9 PR, 9, 11, 13

Cl Italia: 14

MAJADAHONDA (09:00 a 11:00)