Redacción Madrid Agencia EFE 13 SEP 2025 - 18:45h.

Los bomberos trabajan en el desescombro a mano debido a la inestabilidad del edificio de viviendas, que ha quedado dañado

La explosión se ha producido en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas

Compartir







MadridUna explosión en un bar de Madrid capital ha dejado un balance de 25 heridos, tres de ellos de gravedad y dos potencialmente graves, después de que la detonación ha afectado al edificio de viviendas ubicado justo encima del local.

Por ello, los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de control y de desescombro a mano debido a la inestabilidad del inmueble ya que sería peligroso meter maquinaria.

El suceso se ha producido en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, alrededor de las 15:00 horas, según ha informado Emergencias Madrid.

Al establecimiento han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Además, la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal de Madrid está colaborando en la intervención con drones.

Una "concentración de gases" causa la explosión en un bar de Puente de Vallecas

La explosión registrada este sábado en un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas fue causada por una "concentración de gases", según ha informado un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.