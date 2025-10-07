Ana Verdejo Malena Guerra 07 OCT 2025 - 21:37h.

El inmueble contaba con siete plantas y dos sótanos y fue comprado por una sociedad con capital saudí

Laura, arquitecta de 30 años que estaba en el baño, y los obreros Dambéle, Alfa y Jorge, los desaparecidos en el derrumbe de Madrid

En Madrid continúa la búsqueda de cuatro desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en el centro de la capital. Se trata de tres operarios y una arquitecta que trabajaban en la rehabilitación del inmueble para convertirlo en un hotel.

Se trata de una construcción situada en el centro histórico de la capital. Está aproximadamente en el centro del triángulo que forma la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y el Palacio Real. Es, por tanto, una zona muy transitada habitualmente llena de turistas y con muchísima vida comercial. El colapso se ha producido a primera hora de la tarde de este martes.

"Han sobrecargado la estructura de tal forma que ha colapsado"

Los bomberos tratan de estabilizar la estructura del edificio mientras la Policía Municipal continúa con la búsqueda de los cuatro desaparecidos. Se trata de Dambele, Alfa y Jorge, 3 obreros de entre 30 y 50 años originarios de Mali, Guinea y Ecuador.

La cuarta desaparecida, Laura, es la arquitecta técnica de la obra. Todos ellos se encontraban en el interior del edificio en el momento del derrumbe. "Escuchamos n golpe enorme, como si se hubiese caído la grúa de los escombros del edificio de al lado", relata una vecina.

Según las primeras investigaciones, el viernes pasado se habría acumulado material de la obra en un vano sin pilar, lo que habría provocado el hundimiento. "Han sobrecargado la estructura de tal forma que ha colapsado y efectivamente, luego como una especie de castillo de naipes, se cae un forjado y se caen los demás", explica Sigfrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.

El edificio se estaba rehabilitando para construir un hotel de cuatro estrellas. El inmueble contaba con siete plantas y dos sótanos y la estructura original fue construida en 1965. Una sociedad con capital saudí compró este inmueble que tenía un informe técnico desfavorable.

En él se advertía del peligro de desprendimientos en la fachada. En 2024, ya con licencia de obras del ayuntamiento, comienza la rehabilitación. Según los arquitectos, el bloque ya no estaba deteriorado y se trataba de una obra sencilla. Ahora la Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación al tratarse de un accidente laboral.