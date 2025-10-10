Las autoridades sanitarias investigan los contactos del paciente

Madrid detecta el primer caso de la variante clado 1b de viruela del mono importado de Tanzania

La Comunidad de Madrid detecta el primer caso de infección por viruela del mono, de la variante clado 1b por transmisión, autóctona. Se trata de un hombre de 49 años que se encuentra en aislamiento domiciliario y que evoluciona de forma favorable. La infección se ha confirmado hoy tras presentar síntomas. Las autoridades sanitarias le han tomado muestras para verificarlo.

La Administración regional ha destacado que el hombre ha mantenido relaciones sexuales con personas residentes en la Comunidad de Madrid. Las autoridades sanitarias investigan los contactos del paciente para evitar que se propague el virus. Las muestras que le han tomado al paciente las enviarán al Centro Nacional de Microbiología, ya que la Dirección General de Salud Pública trabaja en permanente coordinación para este tipo de casos, y se ha notificado al Ministerio de Sanidad, según EFE.

Tiene una tasa de mortalidad mayor a la anterior variante

La variante clado 1b de la viruela del mono fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en agosto de 2024 por su rápida propagación y mayor gravedad. Tiene una tasa de mortalidad del 3,6%, una cifra superior a la variante anterior.

Esta variante más contagiosa se ha extendido desde la República Democrática del Congo y Burundi. Afecta tanto a adultos como a niños por contacto doméstico. La OMS desactivó la emergencia de salud pública de importancia internacional por mpox el pasado 4 de septiembre.

Entre los síntomas de la enfermedad se encuentra la fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación de ganglios) y una erupción similar a la varicela, que aparece en manos, cara y genitales. La transmisión se produce en la mayoría de casos por contacto estrecho durante las relaciones sexuales.