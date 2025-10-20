Alberto Rosa 20 OCT 2025 - 18:13h.

Agentes del GREIM localizaron el cuerpo de la joven y el de uno de los perros que la acompañaban

Encuentran el cadáver de una joven montañera de 27 años y el de su perro en el Pico de las Neveras, en Huesca

Compartir







La familia de la montañera de 27 años fallecida en el Pico de las Neveras, en Panticosa, Huesca, ha pedido ayuda a través de las redes sociales, junto con la Guardia Civil de Navarra, para tratar de encontrar a Kona, el segundo de los perros que acompañaba a la joven de Tudela.

El perro sigue desaparecido en la zona de Panticosa. Se trata de un Golden mestizo de unos 30 kilos que, según apunta la familia de la fallecida “es muy amigable y responde a su nombre”. La familia pide avisar a la Guardia Civil si se consigue localizar llamando al 062.

El suceso tuvo lugar este domingo, cuando la Guardia Civil recibió un aviso de un familiar que informaba que la joven había salido el día anterior para realizar una ruta por la zona de Baños de Panticosa acompañada de sus dos perros y que había aparcado su vehículo en Casa Piedra, sin que hubiera regresado a su domicilio.

PUEDE INTERESARTE El complicado rescate a una montañera en Guipúzcoa: la niebla obliga a portearla en camilla durante horas

Tras el aviso se activó el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 y sobre las 15.10 horas, tras sobrevolar la zona, se ha localizado en la ladera del Pico de las Neveras a una persona que se había precipitado en una zona muy abrupta, presentando signos no compatibles con la vida, así como a uno de los perros sin vida. Durante las labores de evacuación del cuerpo, las condiciones meteorológicas han sido especialmente adversas, con fuertes vientos que han dificultado el operativo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El cuerpo ha sido trasladado en helicóptero hasta la helisuperficie de Panticosa, donde esperaban los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La familia de la montañera pide ahora la máxima difusión para encontrar a Kona. “Si lo ves o tienes alguna información sobre su paradero, por favor, no dudes en contactar a la Guardia Civil inmediatamente al 062”, piden los familiares.